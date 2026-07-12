القصة الكاملة لقضية شيماء بالمنوفية.. الزوج: أهلها اقتحموا الشقة فقفزت من الخوف.. والزوجة: زوجي ووالدته رموني

شهدت محافظة المنوفية حالة من الجدل منذ أمس بعد ظهور الزوجة شيماء التي ادعت أن زوجها ووالدته قاموا بالاعتداء عليها ورميها من شباك الدور الثالث من منزل الزوجية ..

اقوال شيماء

قالت شيماء الزوجة أن الخلافات بدأت في إجازة الصيف حيث كانت مع اهلها وزوجها وان زوجها تضايق من مزاح زوج اختها معها وقطعوا الإجازة وبالفعل رجعوا للمنزل، وقالت انه قام بالاعتداء عليها وضربها وتكسير شقة الزوجية وقال لها نصاً " هكسر الشقة علشان لما اهلك يجوا هلبسها فيهم" .

أكملت حديثها وقالت أن والدته دخلت منزل الزوجية بالرغم من أنهم في خلافات وأن شيماء وزوجها يعيشان في منزل بعيد عن منزل العائلة، وادعت شيماء أن نتيجة الخلافات قامت والدة زوجها بضربها والاعتداء عليها وساعدت زوج شيماء في رميها من شباك الشقة.

اقوال الزوج

أما من ناحية الزوج أحمد قال " أنا زوج شيماء وبقول أن زوجتي متهددة وخايفة من عيلتها" وأكمل كلامه " السبب في المشاكل بدأت في المصيف وهي اللي عملت مشكلة مع اهلها وقالتلي يلا نروح ولما جينا تاني يوم ابوها كلمني على فلوس وبعت له، ولما شيماء عرفت اتصلت اتخانقت مع امها وقالتلهم انا ماليش أهل، وبعدين اخوها جه عندنا واتخانق"

وأكد خلال كلامه أن زوجته شيماء هي من ألقت نفسها من شباك الشقة بسبب خوفها من أهلها عندما قاموا بالتهجم عليهم داخل المنزل، وان والدته من طلبت لها الإسعاف وليس والدها.