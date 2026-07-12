سهل بس محتاج وقت.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة بعد امتحان “الرياضة البحتة” بالمنوفية

سادت حالة من تباين الآراء بين طلاب شهادة الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، اليوم، عقب خروجهم من لجان امتحانات مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، حيث انقسمت ردود الأفعال حول مستوى الأسرة ومدى كفاية الوقت المخصص للإجابة.

وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان احتوى على العديد من النقاط التي تتطلب تفكيرًا عميقًا وخطوات حل مركبة، مشيرين إلى أن الوقت الزمني المخصص للامتحان لم يكن كافيًا للمراجعة والتدقيق، وأن المادة كانت بحاجة إلى وقت إضافي لاستيعاب كافة جزيئيات الأسئلة.

رأى عدد من الطلاب والمعلمين أن الامتحان جاء في مجمله متوازنًا وفي مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض النقاط المتميزة المخصصة لقياس الفروق الفردية بين الطلاب، معتبرين أن الأسئلة لم تخرج عن السياق العام للمنهج.

وشهدت محافظة المنوفية صباح اليوم انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لتأمين اللجان وضمان سير الامتحانات بكل هدوء ويسر.

توافد الطلاب على اللجان الامتحانية في مختلف مراكز ومدن المحافظة منذ الصباح الباكر، وسط تفتيش مكثف داخل اللجان لمنع الغش.

ويؤدي طلاب شعبة علمي علوم النظام القديم، امتحان مادة الأحياء، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات كاملة,

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