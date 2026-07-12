قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تايتانيك إسرائيل.. جنرال إسرائيلي يحذر من سيناريو مرعب يهدد إيلات والجيش ينهار
زلاتان يهاجم مادويكي: إنجلترا لعبت بـ10 لاعبين.. وكان يجب استبداله
التعليم تنفي الترخيص للمدارس الدولية بالعمل بنظام Home schooling وتحذر المخالفين
مجلس حكماء المسلمين يعزي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
العراق يحذر من تداعيات التوترات البحرية ويدعو إلى خفض التصعيد في المنطقة
الاستيلاء على 195 مليون.. تأجيل محاكمة مسؤول خزينة ببنك شهير
شرط وحيد يفصل الأهلي عن مواجهة برشلونة في كأس جامبر.. شوبير يكشف
مدبولي يتابع مشروع مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنويًا
القصة الكاملة لقضية شيماء بالمنوفية.. الزوج: أهلها اقتحموا الشقة فقفزت من الخوف.. والزوجة: زوجي ووالدته رموني
الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار العلمين
احذر التعرض للشمس.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سهل بس محتاج وقت.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة بعد امتحان “الرياضة البحتة” بالمنوفية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

سادت حالة من تباين الآراء بين طلاب شهادة الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، اليوم، عقب خروجهم من لجان امتحانات مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، حيث انقسمت ردود الأفعال حول مستوى الأسرة ومدى كفاية الوقت المخصص للإجابة.

وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان احتوى على العديد من النقاط التي تتطلب تفكيرًا عميقًا وخطوات حل مركبة، مشيرين إلى أن الوقت الزمني المخصص للامتحان لم يكن كافيًا للمراجعة والتدقيق، وأن المادة كانت بحاجة إلى وقت إضافي لاستيعاب كافة جزيئيات الأسئلة.

رأى عدد من الطلاب والمعلمين أن الامتحان جاء في مجمله متوازنًا وفي مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض النقاط المتميزة المخصصة لقياس الفروق الفردية بين الطلاب، معتبرين أن الأسئلة لم تخرج عن السياق العام للمنهج.

وشهدت محافظة المنوفية صباح اليوم انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لتأمين اللجان وضمان سير الامتحانات بكل هدوء ويسر.

توافد الطلاب على اللجان الامتحانية في مختلف مراكز ومدن المحافظة منذ الصباح الباكر، وسط تفتيش مكثف داخل اللجان لمنع الغش.

ويؤدي طلاب شعبة علمي علوم النظام القديم، امتحان مادة الأحياء، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات كاملة,

https://www.youtube.com/shorts/JOB5qJU9Q5I

المنوفية محافظة المنوفية الثانوية العامة علمي رياضة رياضة بحتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

الدعاء

دعاء لا يرد سائله .. ردّده عند حاجتك

زيكو

زيكو: كنا قادرين على بلوغ نهائي كأس العالم.. وميسي سأل عن محمد صلاح قبل مواجهة الأرجنتين

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

احمِ خصوصيتك: طريقة إلغاء حفظ وسائط البحث في جوجل

احمِ خصوصيتك .. طريقة إلغاء حفظ وسائط البحث في جوجل

هاتف Vivo Y05e

فيفو تطلق هاتفها الاقتصادي الجديد Vivo Y05e.. إليك المواصفات والسعر

جهاز Legion R9000X

أنحف لابتوب ألعاب في العالم .. إليك وحش لينوفو الجديد

بالصور

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

إرشادات لحمايتك من انفجار التكييف في فصل الصيف

إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف
إرشاردات لحمايتك من إنفجار التكيف فى فصل الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد