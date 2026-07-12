أحمد السقا يكشف وجهاً جديداً من موهبته في فيلم خلي بالك من نفسك

يستعد النجم أحمد السقا لمفاجأة جمهوره في موسم صيف 2026 من خلال فيلم "خلي بالك من نفسك"، حيث يكشف عن وجه جديد من موهبته الفنية عبر أداء يعتمد على خفة الظل والإيقاع الكوميدي، في ابتعاد واضح عن الأدوار التى سبق وقدمها طوال السنوات الماضية التى اعتمد فيها على أدوار الأكشن أو الأكشن الممزوج بالكوميديا.

ويقدم أحمد السقا أداء مختلفا ومتميزا يبرز من خلاله قدراته فى الكوميديا الخالصة بعيداً‘ عن المطاردات والمشاهد الخطرة، حيث يعتمد الفيلم على مساحة كبيرة من الكوميديا والمواقف الساخرة التى ترسم الإبتسامة على وجه جمهوره الذى ينتظر طرح الفيلم لمشاهدة نجمهم المفضل فى دور مختلف وجديد ومشاهدة المواقف الكوميدية التى تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز.

قصة فيلم خلى بالك من نفسك

تدور أحداث فيلم "خلي بالك من نفسك" حول علاء "أحمد السقا"، مذيع راديو اعتاد الدخول في العديد من العلاقات العاطفية، لكنه ينهيها سريعًا لأسباب سطحية وخوفه الدائم من الارتباط، وتتغير حياته عندما يتعرف بالصدفة على فريدة "ياسمين عبد العزيز"، التي تبدو أمامه فتاة رقيقة ومثالية، قبل أن يكتشف أنها في الحقيقة واحدة من أكبر تجار السلاح، لتبدأ بينهما سلسلة من المفارقات والمواقف غير المتوقعة، في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق.

أبطال فيلم خلى بالك من نفسك

فيلم خلي بالك من نفسك من بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، لبلبة محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، ميشيل ميلاد، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف من بينهم عمرو سعد، ماجد المصري، اياد نصار، محمد ثروت، أحمد الرافعي، عماد رشاد، والعمل من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.