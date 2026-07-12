بحضور تامر حسني و40 ألف مشجع.. استاد القاهرة يحتضن احتفالية كبرى لمنتخب مصر غدا

تستضيف أرضية استاد القاهرة الدولي، مساء غد الاثنين، احتفالية جماهيرية كبرى لتكريم منتخب مصر، وسط حضور جماهيري يصل إلى 40 ألف مشجع، احتفاءً بالمشوار المميز الذي قدمه "الفراعنة" في كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تفتح بوابات استاد القاهرة أمام الجماهير بداية من الساعة السابعة مساءً، مع تطبيق إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق.

وسيحظى لاعبو منتخب مصر باستقبال جماهيري خاص، حيث سيجوب الفريق أرضية الملعب على متن حافلة مكشوفة لتحية الجماهير، قبل انطلاق فقرات الاحتفال.

ويحيي الفنان تامر حسني الحفل، في أمسية ينتظر أن تشهد العديد من الفقرات الفنية والاحتفالية، وسط أجواء جماهيرية كبيرة.

كما شددت اللجنة المنظمة على ضرورة الالتزام بالتعليمات، مؤكدة منع اصطحاب أي من المحظورات إلى داخل الاستاد، مع عدم السماح بدخول أي شخص لا يحمل تذكرة، في إطار تنظيم عملية دخول الجماهير والحفاظ على سلامة الحضور.