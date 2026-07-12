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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة العامة تستمع لأقوال مدير نادي غزل المحلة وآخرين في واقعة وفاة طفــل أثناء التدريبات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي
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أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة وفاة طفل صغير أثناء تدريبات حمام السباحة بنادي غزل المحلة والتأكد من وجود شبهات إهمال في الواقعة من عدمه.

قرار عاجل من النيابة العامة 

كما وجهت النيابة العامة بالتحقيق وسماع أقوال مدير مبني حمام السباحة بنادي غزل المحلة وأخرين للوقوف علي اسباب الحقيقية للوفاة والتأكد من وجود شبهات إهمال في وفاة الطفل من عدمه .

التاكد من وجود شبهات إهمال من عدمه

وكان اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أعطي  توجيهاته العاجلة بتشكيل لجنة عاجلة تحت إشراف فنيين من المديرية للتحقيق في واقفة تعرض طفل للوفاة عقب تدريبات بحمام السباحه بنادي غزل المحلة.

رواية شهود عيان 

كما أفاد شهود عيان أن الوفاة ليست واقعة غرق ولكن الطفل الصغير تعرض للإجهاد بعد تدريبات اجريت صباحا وخروجه من حمام السباحة بنادي غزل المحلة.
 


وكان حمام السباحة بنادي غزل المحلة الكبري بمحافظة الغربية شهد  وفاة طفل صغير أثناء مشاركته في تدريبات حمام السباحة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعرض طفل لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تدريبات حمام السباحة بنادي غزل المحلة بدائرة القسم.

نقل الطفل المتوفي 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفل "إياد محمد عبد الله " 10 سنوات الي مشرحة مستشفى نادي غزل المحلة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحقيق النيابة العامة مدير حمام السباحة نادي غزل المحلة وفاة طفل

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