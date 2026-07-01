مصرع شاب في حادث بطريق "طنطا - كفر الشيخ" الدولي

شهد مركز قطور بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه في حادث مروري مروع وقع على الطريق الدولي، وتحديداً في المسافة الواصلة بين مدخل "محلة مسير" و"العَمة".

تفاصيل الحادث

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع شاب في العقد الثالث من عمره علي الطريق الدولي.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن الجثة لشاب يدعي "محمد سامي الحديدي" يبلغ من العمر 26عامآمقيم في عزبة هميسة التابعة لقرية أميوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام،تحت تصرف النيابة العامة،لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن اللازم.

تحرك أمني عاجل

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حزن والوجيعة

وكانت مصادر مقربة من العائلة قد شيعوا جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية، عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن الرسمية والإجراءات القانونية المتبعة.

دعوات بالرحمه

كما تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات عزاء مفتوحة، حيث نعى أصدقاء الراحل وأقاربه بكلمات مؤثرة، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.