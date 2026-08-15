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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفى دمياط التخصصي يحتفل بافتتاح مراكز به وتطويرها .. صور

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

شارك  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، في الاحتفالية التي أقامتها مستشفى دمياط التخصصي، عقب افتتاح مركز الأسنان التخصصي وبنك الدم، احتفالًا بما تم تحقيقه وتكريماً للداعمين والمشاركين في هذا الانجاز .

جاء الاحتفال بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ  والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي ،والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة بدمياط، والدكتور كمال سلامة، مدير مستشفى دمياط التخصصي .

وبدأت الاحتفالية ، بمشاهدة عرض تفصيلي حول أبرز الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بمستشفى دمياط التخصصي .

فيما وقد قدم الدكتور كمال سلامة مدير المستشفى، شرح تفصيلي لما تم انجازه بالمستشفى ،  والى باقي الاقسام  والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى ، مؤكدًا أن ماتم تحقيقه نتيجة التعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفى دمياط التخصصي والمجتمع المدني ، موجهاً الشكر والتقدير لفريق العمل بالمستشفى والاطقم الطبية والادارية لما مايبذلوه من جهد .

وخلال كلمته ، أكد " محافظ دمياط" إن افتتاح مركز الأسنان وبنك الدم بمستشفى دمياط التخصصي يمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي دمياط، ويعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين .

وأشار المحافظ إلى أن ما تم تحقيقه من إنجاز بالمستشفى يعكس أهمية تضافر الجهود بين أجهزة الدولة والجهات الصحية والمجتمع المدني ، مشيدًا بدور كافة المشاركين في دعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وخلال الاحتفالية، تسلم محافظ دمياط درعًا تذكاريًا مقدمًا من فريق العمل بمستشفى دمياط التخصصي، تقديرًا لدعمه للمنظومة الصحية وجهوده في المساهمة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بالمحافظة.

وفي ختام الاحتفالية، قام محافظ دمياط بتكريم عدد من المشاركين والداعمين، تقديرًا لدورهم وإسهاماتهم في تحقيق هذا الإنجاز ودعم جهود تطوير مستشفى دمياط التخصصي .

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى التخصصى

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