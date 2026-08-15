سقوط عمود كهرباء.. لصوص سرقة الأسلاك بسوهاج وراء الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدة أشخاص بسرقة أسلاك من أعمدة الكهرباء بسوهاج ، مما أدى إلى سقوط أحد الأعمدة بالأراضى الزراعية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 / يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة دار السلام من (مسئول محطات بإحدى الجمعيات الزراعية – مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه إتلاف وسرقة جزء من عامود كهرباء والسلك الخاص بالجهد المتوسط بطول حوالى 400 متر خاص بذات الجمعية محل عمله والمغذى لماكينة رفع المياة بأرض زراعية كائنة بدائرة المركز ، مما أدى إلى سقوط أحد الأعمدة بالأراضى الزراعية.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاملين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط (المسروقات المستولى عليها ، الدراجة النارية "تروسيكل" والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ).

تم التحفظ على الدراجة النارية “تروسيكل” واتخاذ الإجراءات القانونية.





