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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا في مأزق .. نقص صواريخ «باتريوت» يرفع مخاوف كييف

زيلينسكي
زيلينسكي
محمد على

ذكرت صحف ألمانية أن نقص الصواريخ الاعتراضية يسبب قلقًا كبيرًا للقيادات الأوكرانية، وعلى رأسهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت الصحف الألمانية أن القلق يتزايد مع اقتراب فصل الشتاء ونفاد مخزونات صواريخ «باتريوت»، في وقت تتمتع فيه روسيا بقدرة أكبر على إنتاج الأسلحة وتعويض مخزوناتها.

ويدفع نقص صواريخ «باتريوت» كييف إلى رفع مستوى التحذيرات وزيادة الضغوط على مختلف المستويات.

وأضافت إحدى الصحف أن مخزونات هذه الصواريخ تعاني نقصًا على مستوى العالم، بينما لا تستطيع أوكرانيا إنتاجها محليًا، ولا يتبقى أمامها سوى طلبها من الولايات المتحدة أو من الدول التي تمتلك مخزونات منها، وهو ما لا يتوافر بالشكل الذي ترغب فيه كييف في ظل محدودية أعداد الصواريخ.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب شركات ومصانع السلاح الأمريكية الكبرى بتسريع وتيرة إنتاج الأسلحة، بما يسمح بسد العجز في الصواريخ، بعدما كشفت الحرب مع إيران عن تراجع كبير في المخزون الأمريكي من الأسلحة.

صواريخ باتريوت صحف ألمانية كبيرا للقيادات الأوكرانية

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