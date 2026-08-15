تغيير مفاجئ في إطلالة كريستيانو رونالدو بعد زواجه من جورجينا

حرص لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام بصورة جديدة له عبر خاصية الإستوري.

إطلالة كريستيانو

ظهر كريستيانو رونالدو في الصور بعد زواجه من جورجينا بلوك جديد ومختلف، وعلق على الصورة قائلا:" "Back"، في إشارة إلى عودته لـ التدريبات مع فريق النصر السعودي.

خطف لاعب كرة القدم البرتغالي الأنظار بلون الشعر الذهبي الجديد، كما ظهر بإطلالة بسيطة مرتدي تي شيرت أسود نصف كم وأكمل إطلالته بمجموعة من الإكسسوارات الرجالي التي زادت من أناقته.