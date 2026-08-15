قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خريطة أسعار علب حلاوة المولد الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة بالمكسرات
وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد
الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة..الحرارة المحسوسة تصل إلى 44 درجة في الأقصر وأسوان
التشكيل المتوقع لـ طرابزون أمام قاسم باشا في الدوري التركي.. موقف صلاح
أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
عبد الله السعيد يعود لتدريبات الزمالك اليوم السبت بعد حسم الاعتزال
الصحة: إجراء 3.34 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار
إعلامي يوجه رسالة لـ حسام حسن: حافظ على صورتك.. كل تصرف محسوب عليك
لا تشعلوا أي شيء.. تحذيرات حكومية في إنجلترا بسبب تمدد حرائق الغابات
الأزهر: لا بأس بشراء الحلوى والتوسعة على الأهل احتفالًا بالمولد النبوي
إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من المتابعة المستمرة مع بداية التعاملات، وسط اهتمام كبير من المواطنين والمستثمرين بحركة المعدن الأصفر، باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة ووسيلة شائعة للحفاظ على قيمة المدخرات وفقاً لما رصدة برنامج صباح البلد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5348 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6240 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية، ويحظى بأهمية كبيرة لدى المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7131 جنيهًا، ويتميز هذا العيار بارتفاع درجة نقائه مقارنة بالعيارات الأخرى، ولذلك يستخدم بشكل أكبر في السبائك وبعض المنتجات الذهبية ذات النقاء المرتفع.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49920 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية، وسط متابعة من جانب الراغبين في الاستثمار والادخار في الذهب، خاصة أن الجنيه الذهب يعد من المنتجات التي يقبل عليها المستثمرون الراغبون في الاحتفاظ بالذهب بعيدًا عن تكاليف المصنعية المرتفعة نسبيًا للمشغولات.

وتأتي حركة أسعار الذهب في السوق المحلية متأثرة بعدد من العوامل، من بينها التغيرات في سعر الذهب عالميًا، إلى جانب حركة سعر صرف الدولار، فضلًا عن مستويات العرض والطلب داخل السوق المصرية.

ويحرص المقبلون على شراء الذهب على متابعة الأسعار بشكل مستمر، خاصة أن أسعار المعدن الأصفر يمكن أن تشهد تغيرات خلال اليوم وفقًا لحركة الأسواق العالمية والمحلية. كما تختلف التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية عن السعر المعلن للجرام، نتيجة إضافة قيمة المصنعية والدمغة والرسوم المقررة بحسب نوع المشغول ومكان الشراء.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، حيث تعتمد عليه شريحة كبيرة من المواطنين عند شراء المشغولات الذهبية، بينما يلقى عيار 18 إقبالًا من الراغبين في الحصول على مشغولات بتصميمات متنوعة وأسعار أقل نسبيًا من عيار 21.

أما عيار 24، فيرتبط بصورة أكبر بالسبائك والذهب مرتفع النقاء، ويهتم به قطاع من المستثمرين الراغبين في شراء الذهب بهدف الادخار والاستثمار على المدى المتوسط والطويل.

وتستمر أسعار الذهب في جذب اهتمام المواطنين، سواء من جانب الراغبين في الشراء أو البيع، في ظل اعتبار الذهب من أهم الأصول التي يلجأ إليها البعض للتحوط من تقلبات الأسواق والحفاظ على قيمة الأموال.

وبذلك سجلت أسعار الذهب صباحًا 5348 جنيهًا لعيار 18، و6240 جنيهًا لعيار 21، و7131 جنيهًا لعيار 24، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 49920 جنيهًا، مع استمرار متابعة أي تغيرات جديدة قد تطرأ على الأسعار خلال ساعات التداول.

أسعار الذهب في السوق المحلية الذهب اليوم الذهب في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

ترشيحاتنا

النصر

التشكيل المتوقع لـ النصر في مواجهة الفتح اليوم

يوسف بلايلي

مولودية الجزائر يصعّد أزمة بلايلي ويتمسك بعقده مع النادي

محمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة قاسم باشا وطرابزون سبور في الدوري التركي

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد