أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من المتابعة المستمرة مع بداية التعاملات، وسط اهتمام كبير من المواطنين والمستثمرين بحركة المعدن الأصفر، باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة ووسيلة شائعة للحفاظ على قيمة المدخرات وفقاً لما رصدة برنامج صباح البلد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5348 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6240 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المصرية، ويحظى بأهمية كبيرة لدى المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7131 جنيهًا، ويتميز هذا العيار بارتفاع درجة نقائه مقارنة بالعيارات الأخرى، ولذلك يستخدم بشكل أكبر في السبائك وبعض المنتجات الذهبية ذات النقاء المرتفع.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49920 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية، وسط متابعة من جانب الراغبين في الاستثمار والادخار في الذهب، خاصة أن الجنيه الذهب يعد من المنتجات التي يقبل عليها المستثمرون الراغبون في الاحتفاظ بالذهب بعيدًا عن تكاليف المصنعية المرتفعة نسبيًا للمشغولات.

وتأتي حركة أسعار الذهب في السوق المحلية متأثرة بعدد من العوامل، من بينها التغيرات في سعر الذهب عالميًا، إلى جانب حركة سعر صرف الدولار، فضلًا عن مستويات العرض والطلب داخل السوق المصرية.

ويحرص المقبلون على شراء الذهب على متابعة الأسعار بشكل مستمر، خاصة أن أسعار المعدن الأصفر يمكن أن تشهد تغيرات خلال اليوم وفقًا لحركة الأسواق العالمية والمحلية. كما تختلف التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية عن السعر المعلن للجرام، نتيجة إضافة قيمة المصنعية والدمغة والرسوم المقررة بحسب نوع المشغول ومكان الشراء.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، حيث تعتمد عليه شريحة كبيرة من المواطنين عند شراء المشغولات الذهبية، بينما يلقى عيار 18 إقبالًا من الراغبين في الحصول على مشغولات بتصميمات متنوعة وأسعار أقل نسبيًا من عيار 21.

أما عيار 24، فيرتبط بصورة أكبر بالسبائك والذهب مرتفع النقاء، ويهتم به قطاع من المستثمرين الراغبين في شراء الذهب بهدف الادخار والاستثمار على المدى المتوسط والطويل.

وتستمر أسعار الذهب في جذب اهتمام المواطنين، سواء من جانب الراغبين في الشراء أو البيع، في ظل اعتبار الذهب من أهم الأصول التي يلجأ إليها البعض للتحوط من تقلبات الأسواق والحفاظ على قيمة الأموال.

وبذلك سجلت أسعار الذهب صباحًا 5348 جنيهًا لعيار 18، و6240 جنيهًا لعيار 21، و7131 جنيهًا لعيار 24، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 49920 جنيهًا، مع استمرار متابعة أي تغيرات جديدة قد تطرأ على الأسعار خلال ساعات التداول.