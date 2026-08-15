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خريطة أسعار علب حلاوة المولد الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة بالمكسرات
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خريطة أسعار علب حلاوة المولد الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة بالمكسرات

علب حلاوة المولد
علب حلاوة المولد
خالد يوسف

مع إطلالة النفحات العطرة لذكرى المولد النبوي الشريف، تتزين الشوارع وتتألق واجهات محال الحلويات في مختلف المحافظات بأبهى وأشهى تشكيلات «حلاوة المولد» التي تنتظرها العائلات المصرية بفارغ الصبر كل عام، ومع انطلاق موسم هذا العام، سارعت كبرى المتاجر والأسواق الشعبية في طرح عروضها المتنوعة وعلبها الجديدة، متدرجة من العبوات الاقتصادية الصغيرة المصممة خصيصاً لتناسب أصحاب الميزانيات المحدودة، مرورًا بالعبوات المتوسطة المتوازنة، وصولًا إلى العلب الفاخرة والملكية التي تغدق بأصناف الفستق والكسرات الفاخرة، حيث يأتي هذا الموسم وسط تفاوت ملحوظ وفروق سعرية كبيرة بين محل وآخر ومن منطقة لأخرى، مما يضع المستهلك أمام حيرة حقيقية في موازنة خيارات الجودة والأسعار؛ لتظل هذه المناسبة المباركة مساحة متجددة للبهجة وصلة الأرحام وتبادل الهدايا التي يحافظ عليها المصريون جيلًا بعد جيل.

بداية الأسعار 125 جنيها

تكشف خريطة أسعار حلوى المولد هذا العام أن 125 جنيهًا يمكن أن تكون نقطة البداية لبعض العلب الاقتصادية الصغيرة.

وفي بعض المحال المعروفة، تبدأ علبة «برايم» من 125 جنيهًا لعدد 10 قطع، وترتفع إلى 250 جنيهًا للعلبة التي تضم 18 قطعة، ثم 430 جنيهًا لـ27 قطعة، بينما تصل العلبة الكبيرة التي تضم 48 قطعة إلى نحو 790 جنيهًا.

150 جنيهًا للكيلو.. و650 جنيهًا للعلبة بالمكسرات

تبدأ العلبة الاقتصادية زنة كيلو من نحو 150 جنيها، بينما تتراوح العلبة المتوسطة زنة 2 كيلو بين 300 و350 جنيهًا.

أما العلبة الفاخرة بالمكسرات، زنة 3 كيلوجرامات، يصل سعرها إلى نحو 650 جنيهًا.

وبذلك يمكن للمستهلك أن يجد أكثر من اختيار في الفئة المتوسطة، لكن الفارق في السعر يرتبط بصورة أساسية بالوزن ونوعية الحلوى والمكسرات الموجودة داخل العلبة.

الشعبي يبدأ من 70 جنيهًا

أما الباحثون عن السعر الأقل، فتظل الحلوى الشعبية السائبة خيارًا مطروحًا في الأسواق، حيث يبدأ سعر الكيلو من نحو 70 جنيهًا وفق الأسعار المتداولة للموسم الحالي.

ويبدو الفارق واضحًا بين الحلوى الشعبية والعلب الجاهزة؛ فالمستهلك الذي لا يهتم بشكل العلبة أو تنوع الأصناف يمكنه اختيار الأنواع التي يفضلها وشراؤها بالكيلو، وهو ما قد يخفض الفاتورة بصورة ملحوظة. 

وتشير بيانات السوق إلى أن أسعار الأصناف الشعبية ارتفعت بنسب محدودة مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت الزيادة أكثر وضوحًا في بعض الأصناف الفاخرة، خاصة التي تعتمد على المكسرات.

هل تنقذ منافذ الحكومة المواطن البسيط؟

إذا كانت أسعار المحال تبدو مرتفعة بالنسبة لبعض الأسر، فإن البديل الذي يستحق المتابعة هو المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لوزارة التموين والشركات التابعة لها.

وتتحرك وزارة التموين لتوفير حلوى المولد للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق، بالتنسيق مع الشركات المنتجة، وهو ما يجعل منافذ الحكومة منافسًا مهمًا لمحال الحلويات، خصوصًا في الفئات الاقتصادية والمتوسطة.

لكن عند المقارنة، يجب الانتباه إلى نقطة مهمة، وهي أن أسعار منافذ الحكومة للموسم الحالي يجب أن تعتمد فقط على القوائم التي تعلنها الوزارة أو الشركات التابعة رسميًا، ولا ينبغي خلطها بأسعار الموسم السابق.

وتتوافر علب حلوى المولد داخل المنافذ التابعة لوزارة التموين بأسعار تبدأ من 175 جنيها لكيلو السادة ، مع طرح علب سادة لوكس زنة 1 كيلو بـسعر 185 جنيها، وأخرى سادة زنة 2 كيلو بسعر 340 جنيها.

كما تطرح وزارة التموين حلوى المولد سادة علب تزن 3 كيلو بسعر 580 جنيها "أصناف مميزة"، و سادة لوكس وزن 4 كيلو بـ 850 جنيها ، و وزن 5 كيلو بـسعر الف جنيه .

كما يتم طرح علب حلوى المولد فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو بـسعر 540 جنيها وعلبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلوات بـسعر 790 جنيها، وعلب مميزة وزن 5 كيلو، بـسعر 1350 جنيها.

5 أسئلة توفر عليك نقودك

1 ـ كم وزن العلبة ؟

لا تكتفي بعدد القطع، لأن 10 قطع في علبة قد تختلف تمامًا في الوزن والقيمة عن 10 قطع في علبة أخرى.

2 ـ كميات المكسرات الموجودة

وجود الفستق أو البندق أو اللوز يرفع السعر، لذلك لا تدفع فرقًا كبيرًا لمجرد كلمة «بالمكسرات». 

3 ـ هل أنت محتاج علبة مشكلة؟

الشراء بالكيلو أو بالقطعة قد يكون أوفر من شراء تشكيلة كاملة، حال تفضيل الأسرة  3 أو 4 أصناف فقط

4 ـ العلبة للبيت أم هدية؟

للاستهلاك المنزلي، لا داعي بالضرورة لدفع مئات الجنيهات الإضافية مقابل التغليف الفاخر.

5 ـ قارن بين المحل والمنفذ الحكومي.

الفارق الحقيقي يظهر عندما تقارن السعر مقابل الوزن والمكونات، وليس الرقم المكتوب على العلبة فقط.

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