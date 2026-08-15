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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة نجم إنبي قبل غلق باب القيد

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

كثفت إدارة النادي الأهلي تحركاتها خلال الساعات الماضية، من أجل حسم التعاقد مع حامد عبد الله، جناح فريق إنبي، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يضغط لضم حامد عبد الله 

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة، إن المفاوضات مع إدارة إنبي بشأن ضم حامد عبد الله ما زالت مستمرة، وهناك محاولات مكثفة للوصول إلى اتفاق نهائي بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الأهلي لديه رغبة حقيقية في إتمام الصفقة، خاصة في ظل اقتناع المسؤولين بقدرات اللاعب وإمكانياته الفنية، مشيرًا إلى أن المفاوضات تتركز حاليًا حول المقابل المالي المطلوب من جانب نادي إنبي.

وأضاف أن إدارة الأهلي لا ترغب في الاستجابة لأي مبالغات مالية، وتسعى للتوصل إلى اتفاق يتناسب مع القيمة الفنية للاعب والإمكانيات المالية المحددة لصفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات لم تتوقف، وأن هناك تواصلًا مستمرًا بين مسؤولي الناديين من أجل تقريب وجهات النظر بشأن التفاصيل المالية وطريقة إتمام الصفقة، مؤكدًا أن الأهلي يضغط من أجل حسم الملف قبل غلق باب القيد.

محاولة أخيرة قبل غلق باب القيد 

وتابع أن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في المفاوضات، خاصة أن عامل الوقت أصبح مهمًا مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية، لافتًا إلى أن الأهلي يرغب في إنهاء الصفقة سريعًا حال التوصل إلى اتفاق مع إدارة إنبي.

وشدد المصدر على أن حامد عبد الله يحظى باهتمام مسؤولي الأهلي، وأن النادي لم يغلق ملف التعاقد معه، موضحًا أن إتمام الصفقة سيظل مرتبطًا بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المقابل المالي وشروط انتقال اللاعب.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يسعى لإنهاء الصفقة خلال الأيام المقبلة، حال حدوث انفراجة في المفاوضات والوصول إلى صيغة ترضي الطرفين.

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