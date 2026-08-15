زوجة حسام حسن تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء: «ضربوني بالشلاليط والبوكسات وسحلوني من شعري»

كشفت دان، زوجة حسام حسن، عن تعرضها للاعتداء بالضرب خلال وجودها برفقة زوجها في أحد الفنادق، عقب عودتهما من حفل الفنان محمد رمضان.

حسام حسن

وقالت دان، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أبناء زوجها من زوجته الأولى حضروا إليهما بشكل مفاجئ، وقاموا بإجبار حسام حسن على مغادرة مقعده، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء عليها وعلى أبنائها.

وأضافت أنها تعرضت للضرب بـ«الشلاليط والبوكسات» وسُحبت من شعرها، كما زعمت أن أحدهم ألقى في وجهها فنجان قهوة ساخنًا، مشيرة إلى حضور الشرطة إلى المكان، واختتمت حديثها قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل».