مولودية الجزائر يصعّد أزمة بلايلي ويتمسك بعقده مع النادي

صعد نادي مولودية الجزائر موقفه في أزمة الجزائري يوسف بلايلي، مؤكدًا أن اللاعب مرتبط بعقد رسمي مع الفريق، وأن الإدارة لن تتراجع عن حقوقها التعاقدية في حال وجود أي اتفاقات أخرى تتعارض مع عقدها.

وأوضحت إدارة النادي، في بيان رسمي، أن موقفها في القضية يستند إلى مستندات رسمية وعلاقة تعاقدية موثقة، مشيرة إلى أن إعلانها السابق عن حسم التعاقد مع بلايلي لم يكن مبنيًا على مجرد مفاوضات أو اتفاق شفهي.

وشددت إدارة مولودية الجزائر على أن اللاعب وقع بالفعل على عقد مع النادي، وهو ما يمنح المولودية، بحسب بيانها، أساسًا قانونيًا واضحًا للتحرك في حال ثبوت وجود التزامات أخرى مرتبطة باللاعب.

وأكد النادي أنه يتعامل مع الملف بأقصى درجات الجدية، ولن يسمح بالتفريط في حقوقه أو مصالحه، موضحًا أنه مستعد للجوء إلى الجهات القانونية والمؤسسات الرياضية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والدفاع عن موقفه.

واختتمت إدارة مولودية الجزائر بيانها بتوجيه رسالة إلى جماهير الفريق، مطالبة إياها بالتحلي بالهدوء والثقة في إدارة النادي ومؤسساته، مؤكدة أن حقوق المولودية ستظل محل حماية ولن يكون هناك أي تهاون في هذا الملف.