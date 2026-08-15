خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

كشفت تفاصيل جديدة عن واقعة أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، تتعلق بزوجة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال وجودها في الساحل الشمالي.

وبحسب التفاصيل المتداولة، بدأت الواقعة بعدما دخلت زوجة حسام حسن في مشادة مع زوجته الأولى، قبل أن تتطور الأمور إلى اشتباكات وتدخل أطراف أخرى لاحتواء الموقف.

وأشارت التفاصيل إلى أن حسام حسن تدخل بنفسه بعد تطور الاشتباكات، وسقط مغشيًا عليه خلال الواقعة، وسط حالة من التوتر بين الموجودين.

وأضافت التفاصيل أن الاشتباكات تسببت في حالة من الغضب بين رواد أحد الكافيهات، الذين طالبوا بمغادرة الأطراف المتواجدة المكان وإنهاء الأزمة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية حديثًا عن حياة حسام حسن الأسرية، خاصة بعد ظهور زوجته الحالية في عدد من المناسبات واللقاءات الإعلامية، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وتظل التفاصيل الخاصة بواقعة الساحل، وفقًا للمعلومات المتداولة، بحاجة إلى تأكيد رسمي من الأطراف المعنية