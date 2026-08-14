بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 15 أغسطس 2026، طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

الطقس غدا

درجات الحرارة والمنطقةالقاهرة الكبرى: 37 39

السواحل الشمالية الغربية: 32 35

شمال الصعيد: 40 42

الوجه البحري: 36 38

السواحل الشمالية الشرقية: 34 37

جنوب الصعيد: 43 44

الظواهر الجوية

شبورة مائية: من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فرص أمطار: فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد بنسبة ضعيفة جداً (10% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحياناً: تتراوح سرعتها من (35 إلى 45 كم/س) على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر، ونشاط للرياح على بعض المناطق من شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة) مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5 متر).