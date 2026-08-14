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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فطور قد يساعدك على تجنب ارتفاع سكر الدم بعد الأكل.. ما هو؟

أفضل فطور للحفاظ على استقرار سكر الدم
أفضل فطور للحفاظ على استقرار سكر الدم
آية التيجي

يُعد اختيار وجبة فطور متوازنة من العادات المهمة للحفاظ على استقرار مستويات سكر الدم وتجنب الارتفاعات السريعة في الجلوكوز، إلا أن اختيار المكونات المناسبة قد يكون محيرًا لدى البعض.

أفضل فطور للحفاظ على استقرار سكر الدم

ووفقًا لما أوضحته إيما لاينغ لموقع Verywell Health، فإن وجبة الإفطار المثالية للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم ينبغي أن تجمع بين البروتين والألياف والدهون الصحية والكربوهيدرات الغنية بالعناصر الغذائية.

عجة الخضراوات.. فطور مثالي لتوازن سكر الدم

توصي إيما لاينغ بتناول عجة البيض والخضراوات، خاصة الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب والجرجير، مع إضافة زيت الزيتون.

ويمكن تقديم العجة إلى جانب الأفوكادو والتوت للحصول على وجبة متوازنة تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.

وتساعد تركيبة الوجبة التي تجمع بين البروتين والألياف والدهون الصحية والكربوهيدرات الغنية بالعناصر الغذائية على إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، وهو ما قد يساعد على الحد من الارتفاع السريع في مستوى السكر بعد تناول الطعام.

أفضل فطور للحفاظ على استقرار سكر الدم

فوائد الخضراوات الصليبية في وجبة الإفطار

تتميز الخضراوات الصليبية باحتوائها على الألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، ومنها فيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى حمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم.

ويمكن إدخال هذه الخضراوات في العديد من وصفات الإفطار، مثل الكيش وكعكات الفطور ووجبات الهاش، بدلًا من تناولها بطريقة واحدة.

أطعمة مناسبة لفطور يحافظ على استقرار السكر

وتشير لاينغ إلى أهمية الجمع بين البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات الغنية بالألياف عند إعداد وجبة الإفطار.

ومن الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها:

ـ البيض.

ـ الزبادي اليوناني.

ـ الجبن القريش.

ـ التوفو.

ـ السلمون المدخن.

ـ الخضراوات.

ـ التوت.

ـ الحبوب الكاملة.

ـ المكسرات والبذور.

ويمكن تحضير طبق من الشوفان مع المكسرات والبذور والزبادي اليوناني، بدلًا من الاعتماد بشكل أساسي على المحليات، كما يمكن إضافة البيض والأفوكادو أو زبدة المكسرات إلى شرائح الخبز المحمص.

أفضل فطور للحفاظ على استقرار سكر الدم

هل توقيت الوجبات يؤثر على سكر الدم؟

لا يعتمد الحفاظ على استقرار سكر الدم على اختيار الأطعمة فقط، إذ تؤكد لاينغ أهمية الانتظام في تناول الوجبات.

وقد يؤدي تخطي الوجبات إلى زيادة الشعور بالجوع والعصبية وصعوبة التركيز، كما أن تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة قد يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات الجلوكوز بالدم.

لذلك، فإن الحصول على وجبة إفطار متوازنة تحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية، إلى جانب تنظيم مواعيد الوجبات، يمكن أن يكون جزءًا من نمط غذائي يساعد على دعم استقرار مستويات السكر والشعور بالشبع لفترة أطول.

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