ممدوح جبر: نتنياهو شارك في وضع بنود خطة السلام في غزة مع ترامب ثم رفضها بعد موافقة حماس

قال السفير ممدوح جبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إنّ هناك نوعًا من المغالاة في التصريحات السياسية بشأن الموقف الإسرائيلي، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال ينفذ بعض النقاط، مستشهدًا بادعاء الجيش الإسرائيلي أنه عاد إلى «الخط الأصفر»، وهي نقطة عليها «100 علامة استفهام».

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك ادعاءً كاذبًا بوجود مستوطنين لهم تأثير سلبي على صورة إسرائيل، موضحًا، أنّ نيكولاي ملادينوف أعلن أن مجلس الأمن ما زال خلال الأيام الأخيرة يعمل على تشجيع أو تشغيل آلية الرقابة على الخروقات المتعلقة باتفاق غزة، وأن هذه الانتهاكات سيتم التعامل معها.

وأشار إلى أن ما يقوله نتنياهو للطابع الداخلي يختلف تمامًا عن الطابع الدولي في تعامله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متابعًا، أن رفض نتنياهو لخطة البنود الـ15 جاء رغم التنسيق الذي تم بين نتنياهو وجاريد كوشنر وستيف ويتكوف بشأن هذه الخطة، موضحًا أنه عندما وافقت حماس عليها، ادعى نتنياهو أنه لن يقبل بها.

وذكر، أن نتنياهو يتجه إلى «27 أكتوبر»، وهو «المنعطف التاريخي السياسي في حياته السياسية»، موضحًا أن أمامه خيارين، إما الذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة والفوز فيها، مع وجود شكوك كبيرة في ذلك وفقًا للاستطلاعات الإسرائيلية القائمة، أو الذهاب إلى المحكمة الداخلية والدولية، كما هو مطالب به، باعتباره شخصًا يتحمل مسؤولية كاملة عن الإبادة في قطاع غزة.

وأشار السفير ممدوح جبر إلى أن فرضية الضفة الغربية قائمة الآن وبقوة، فيما يتعلق بعملية التفجير القادمة بشأن الانتفاضة القادمة أو ما سيقوم به الشعب الفلسطيني، موضحًا أن الشعب الفلسطيني وصل إلى مرحلة لا يوجد أمامه فيها سوى جميع الأبواب المغلقة.

وأردف، أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية سيكون أمام مساندة أهالي غزة، إلى جانب ما يقوم به المستوطنون من تفجيرات وإدانات، مشيرًا إلى آخر تصريح للسفير الأمريكي هاكابي عندما ادعى أن هؤلاء المستوطنين إرهابيون.

