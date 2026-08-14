بعد خريطة تمحو إسرائيل بالكامل.. تل أبيب تهاجم وزير الخارجية التركي وتهدد بنزع سلاح حماس

هاجمت إسرائيل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، متهمةً إياه بإطلاق تهديدات ضدها بعد يوم واحد من ظهوره إلى جانب خريطة قالت إنها «تمحو إسرائيل بالكامل».

وقال إسرائيليون إن تركيا، التي اتهمها بإيواء قادة حركة حماس واستضافة ما وصفهم بـ«قياداتها الإرهابية»، لا تملك أي دور في تحديد الترتيبات الأمنية الخاصة بإسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف أن الطريق إلى الأمام واضح، ويتمثل في نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح، معتبرًا أن أي خطوات إسرائيلية إضافية لن تتم قبل تحقيق ذلك.

وأكدت إسرائيل أنها لن تسمح لحماس بإعادة بناء قدراتها العسكرية بما يمكّنها من تهديد المواطنين الإسرائيليين مجددًا، مشددةً على أن التصريحات التركية لن تغيّر هذا الموقف.