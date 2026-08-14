بالأسماء .. تفاصيل إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

اصيب 10 أشخاص، بينهم أطفال، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وجاءت أسماء المصابين في الحادث، كالتالي : أشرف. ع. م ، 40 سنة، وأبناؤه الخمسة: فارس، 16 سنة، وملك، 12 سنة، وشروق، 8 سنوات، ومكة، 4 سنوات، وعلي، 3 سنوات، إلى جانب سحر. ع. س ، 27 سنة، وعلاء. ح. ع ، 35 سنة، وجميعهم من قرية العرين البحري، بالإضافة إلى فاتن. ش. ع ، 40 سنة، ومحمد.أ.ع ، 12 سنة، من قرية تونا الجبل.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة، مع متابعة حالتهم الصحية وتقييم الإصابات التي تعرضوا لها جراء الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بين قريتي أم قمص وديروط بمركز ملوي.

موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما تم فحص موقع الواقعة للوقوف على أسباب انقلاب السيارة وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

