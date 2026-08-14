ضمن صحح مفاهيمك.. الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان “رحمة النبي بالضعفاء”

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 26 قافلة دعوية للواعظات بمختلف المديريات، عدا مديرية أوقاف السويس، بعنوان: «رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء»، وذلك ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة الدعوية والعلمية والتثقيفية لنشر صحيح الدين، وترسيخ القيم والأخلاق، وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية وإنسانية راسخة.

الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان “رحمة النبي بالضعفاء”

وتناولت القوافل الدعوية جانبًا أصيلاً من جوانب السيرة النبوية، وهو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء، وما جسده صلى الله عليه وسلم من رعاية للفئات الأكثر احتياجًا إلى الرحمة والعناية، من الفقراء والمساكين والأيتام والمرضى وكبار السن وغيرهم، بما يؤكد أن الرحمة قيمة إسلامية أصيلة وسلوك إنساني رفيع.

وتحدثت الواعظات خلال القوافل عن صور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء، وحثه على رعايتهم وحفظ كرامتهم، وبيان أن قوة المجتمع وتماسكه إنما تقاس بمدى عنايته بضعفائه، وأن الإسلام جعل الرحمة والتكافل والتراحم بين الناس من أهم دعائم بناء المجتمع السليم.

وجاء تنظيم هذه القوافل ضمن خطة وزارة الأوقاف لمواجهة التطرف الفكري والتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الواعية، وترسيخ المنظومة الأخلاقية التي تسهم في صناعة الحضارة وبناء مجتمع متماسك تسوده الرحمة والتكافل.

وسبقت فعاليات القوافل مقرأة للواعظات، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالجمع بين التثقيف القرآني والتوعية الدعوية، وتعزيز حضور المرأة في المجال الدعوي بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير.