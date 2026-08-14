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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في عمر 36 عامًا.. تشيرو إيموبيلي يعلن اعتزاله كرة القدم

المهاجم الإيطالي المخضرم تشيرو إيموبيلي
المهاجم الإيطالي المخضرم تشيرو إيموبيلي
حمزة شعيب

أعلن المهاجم الإيطالي المخضرم تشيرو إيموبيلي اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عن عمر 36 عامًا، ليسدل الستار على مسيرة طويلة حافلة بالأهداف والبطولات والإنجازات الفردية.

وكان إيموبيلي مرتبطًا بعقد مع باريس إف سي الفرنسي حتى يونيو 2027، إلا أن الإصابات المتكررة والمشكلات البدنية دفعته إلى اتخاذ قرار إنهاء مسيرته داخل المستطيل الأخضر.

إيموبيلي يودع الملاعب في لحظات مؤثرة

وأبلغ المهاجم الإيطالي زملاءه في باريس إف سي بقرار اعتزاله، وسط أجواء مؤثرة، بعدما ظهر متأثرًا خلال حديثه عن نهاية مسيرته الكروية.

وخاض إيموبيلي 656 مباراة على مدار مسيرته، سجل خلالها 350 هدفًا، ليصبح واحدًا من أبرز المهاجمين الإيطاليين في جيله.

وعلى الصعيد الدولي، شارك إيموبيلي مع منتخب إيطاليا في 57 مباراة، أحرز خلالها 17 هدفًا، وكان ضمن قائمة المنتخب المتوج بلقب كأس أمم أوروبا 2020 مع الآتزوري في عام 2021.

كما توج بلقب هداف الدوري الإيطالي "كابوكانونييري" 4 مرات، ليضع اسمه ضمن أبرز هدافي الكالتشيو عبر التاريخ.

بدأ إيموبيلي مسيرته في قطاع الناشئين بنادي ساليرنيتانا، قبل الانتقال إلى يوفنتوس، وخاض بعدها تجارب مع أندية عدة، أبرزها سيينا، جروسيتو، بيسكارا، جنوى، تورينو، بوروسيا دورتموند وإشبيلية.

وانتقل بعدها إلى لاتسيو، الذي شهد أفضل فترات مسيرته، قبل خوض تجربة مع بشكتاش ثم بولونيا، وصولًا إلى محطته الأخيرة مع باريس إف سي.

وتُعد فترة إيموبيلي مع لاتسيو، التي امتدت من 2016 حتى 2024، الأبرز في مسيرته، بعدما أصبح أحد أهم هدافي النادي والدوري الإيطالي، وخلّد اسمه كواحد من أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة الإيطالية.

تشيرو إيموبيلي المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي اخبار كرة القدم

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