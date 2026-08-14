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الولايات المتحدة تهدد بـ«شلّ إيران».. خطوات غير مسبوقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تهدد بـ«شلّ إيران».. خطوات غير مسبوقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن القوات الأمريكية أجبرت 62 سفينة تجارية على تغيير مساراتها، في إطار العمليات المرتبطة بالحصار البحري المفروض على إيران.

وأوضحت «سنتكوم» أن القوات الأمريكية احتجزت 3 سفن وأجرت عمليات تفتيش على سفينتين أخريين، في أحدث مؤشرات تصعيد الضغوط البحرية والاقتصادية على طهران.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قاسية للاقتصاد الإيراني، فيما أكد البيت الأبيض امتلاك واشنطن «أدوات إضافية» لمواصلة الضغط على إيران وتعطيل اقتصادها.

من جهته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن الإدارة الأمريكية تستعد للإعلان الأسبوع المقبل عن إجراءات جديدة ضد طهران، واصفًا الخطوات المرتقبة بأنها «غير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي لأي دولة». 

وأضاف أن الاستراتيجية الأمريكية تجمع بين الضغط المالي والحصار البحري، بما يحد من حركة البضائع من وإلى الموانئ الإيرانية.

وتزامن ذلك مع نشر «سنتكوم» صورًا لعمليات ليلية على متن الطراد الصاروخي الموجه «يو إس إس برينستون» أثناء إبحاره في بحر العرب ومشاركته في عمليات الحصار، حيث ظهرت مروحية من طراز MH-60R Seahawk خلال مهمة جوية ليلية.

وفي تطور متصل، أفادت تقارير بأن واشنطن تستعد لإرسال حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» إلى المنطقة لتحل محل حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، التي أمضت أكثر من 250 يومًا في الانتشار بالمنطقة، وشاركت في العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

وتأتي هذه التحركات، بالتزامن مع جهود دبلوماسية لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية، وسط تقارير عن مقترح أمريكي يقضي بتخفيف تدريجي للضغط الاقتصادي والبحري على إيران مقابل السماح بمرور السفن بحرية وأمان عبر المضيق.

وبحسب التقارير، تتضمن المبادرة آلية قابلة للتجديد شهريًا، مع بحث إمكانية الإفراج التدريجي عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج أو تقديم تخفيف محدود للعقوبات، مقابل استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز.

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الحصار البحري إيران الولايات المتحدة

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