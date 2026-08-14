المفتي يشكر رئيس الجمهورية على الاطمئنان على حالته الصحية

أعرب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اطمئنان على حالته الصحية.

وأكد بالغ تقديره لهذه اللفتة الكريمة وما تعكسه من اهتمام ورعاية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ فخامته ويديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد.

المفتي يشكر رئيس الجمهورية على اطمئنان على حالته الصحية

كما يطمئن فضيلته الجميع على استقرار حالته الصحية، معربًا عن خالص شكره وتقديره لكل من حرص على الاطمئنان عليه، وبادر بالسؤال عنه أو التواصل معه خلال فترة تواجده بالمستشفى، مؤكدًا أن هذه المشاعر الصادقة محل تقدير وامتنان كبيرين.

وغادر مفتي الجمهورية المستشفى مساء اليوم الجمعة، بعد خضوعه لعملية قسطرة بالقلب تكللت بالنجاح، وذلك عقب استقرار حالته الصحية والاطمئنان عليها.