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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آرسنال يفتح باب صفقة تبادلية مع جالطة سراي لضم أوسيمين

أوسيمين
أوسيمين
إسلام مقلد

تلقى آرسنال دفعة قوية في تحركاته لتدعيم الخط الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ بعدما دخل النادي الإنجليزي في مفاوضات مباشرة مع جالطة سراي التركي بشأن إمكانية التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

أوسيمين حاضر في مفاوضات آرسنال وجالطة سراي

ووفقًا لما أوردته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن اسم أوسيمين كان حاضرًا بقوة خلال المحادثات بين الناديين، في ظل رغبة آرسنال في الحصول على مهاجم قادر على قيادة الخط الأمامي خلال الموسم الجديد.

وشهدت المفاوضات تطورًا لافتًا بعدما أبدى جالطة سراي اهتمامه بضم الثنائي جابرييل مارتينيلي وإيثان نوانيري من آرسنال، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية دخول أحد اللاعبين ضمن صفقة تبادلية تساعد النادي اللندني على إتمام صفقة أوسيمين.

وكان المهاجم النيجيري ضمن أهداف آرسنال منذ فترة، في إطار خطة النادي لتعزيز هجومه والمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أن الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، لا يزال متقدمًا على أوسيمين في قائمة أولويات النادي.

أرقام قوية مع جالطة سراي

ويعرف أوسيمين الكرة التركية جيدًا، بعدما انتقل إلى جالطة سراي على سبيل الإعارة من نابولي في عام 2024، قبل أن يقرر النادي التركي ضمه بشكل نهائي خلال الصيف الماضي مقابل 75 مليون يورو.

ومنذ وصوله، فرض المهاجم النيجيري نفسه كأحد أهم عناصر الفريق، بعدما سجل 59 هدفًا خلال 74 مباراة، وساهم في تتويج جالطة سراي بلقب الدوري التركي مرتين.

وخلال الموسم الماضي، سجل أوسيمين 22 هدفًا في 33 مباراة، ليؤكد قيمته الهجومية ويجذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

حلم الدوري الإنجليزي

ورغم أن أوسيمين لم يسبق له خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن المهاجم النيجيري سبق أن تحدث بوضوح عن رغبته في اللعب بالمسابقة الإنجليزية.

وقال اللاعب في تصريحات سابقة عام 2023: "الدوري الإنجليزي هو الأقوى في العالم، وأبذل قصارى جهدي لتحقيق حلمي باللعب هناك يومًا ما".

وقد يمثل اهتمام آرسنال فرصة مناسبة لأوسيمين لتحقيق هذا الحلم، خاصة في ظل رغبة النادي اللندني في إضافة مهاجم من الطراز الرفيع إلى تشكيلته.

جالطة سراي يريد مارتينيلي

في المقابل، يسعى جالطة سراي للحصول على خدمات جابرييل مارتينيلي، حيث قدم النادي التركي عرضًا تبلغ قيمته 38 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الجناح البرازيلي.

ولا يعيش مارتينيلي أفضل فتراته مع آرسنال، إذ سجل هدفًا واحدًا فقط في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، بينما أصبح مستقبله محل نقاش داخل النادي في ظل المنافسة على مركز الجناح بعد وصول اليوناني كريستوس تزوليس.

كما يتبقى عام واحد فقط في عقد مارتينيلي مع آرسنال، وهو ما قد يدفع النادي إلى دراسة العروض المقدمة له بدلًا من المخاطرة بخسارته مستقبلًا.

نوانيري يدخل الحسابات

ولم يقتصر اهتمام جالطة سراي على مارتينيلي، إذ أبدى النادي التركي أيضًا اهتمامًا بإيثان نوانيري.

وعاد اللاعب الإنجليزي إلى آرسنال بعد تجربة إعارة غير موفقة مع مارسيليا خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث شارك في 11 مباراة فقط.

وكان نوانيري قد بدأ تجربته مع مارسيليا بصورة واعدة، بعدما سجل في أول ظهور له، قبل أن تتراجع مشاركاته بشكل واضح عقب تغيير الجهاز الفني.

ويبقى مصير الصفقة مرهونًا بالمفاوضات بين الطرفين، خاصة أن آرسنال سيكون مطالبًا بالموازنة بين رغبته في الحصول على أوسيمين والحفاظ على قيمة لاعبيه، في الوقت الذي يمثل فيه المهاجم النيجيري أحد أبرز الأهداف الهجومية المتاحة في السوق حاليًا.

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