طهران تتحدى واشنطن .. الخارجية: مضيق هرمز الآن وسيظل إيرانيا دائما

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق شروط على أمريكا الالتزام بها.

وقالت الخارجية الإيرانية في تصريحات لها : ترامب قال إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز تابعا للولايات المتحدة وردنا هو أننا لا نخشى التهديدات.

وأضافت : مضيق هرمز إيراني الآن وسيظل إيرانيا دائما.



وفيما يتعلق بالمفاوضات مع سلطنة عمان ؛ فقد ذكرت الخارجية الإيرانية : قد نتوصل قريبا لنتيجة في مفاوضاتنا مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز

وتابعت الخارجية الإيرانية: لم نتخذ بعد قرارا بمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وختمت الوزارة الإيرانية قائلة : المفاوضات مع عمان وموضوع فتح مضيق هرمز هما مسألتان منفصلتان.

وفي تصريحات له أمس الجمعة ؛ أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق "هرمز" منطقة تابعة للولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تصريحات له أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن "الحصار البحري المفروض على إيران فولاذي"، متوعداً بضرب إيران "اقتصادياً بقوة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لن يسمح ولم يترك إيران تستمر في نهجها للحصول على السلاح النووي، مؤكدا أن القوات الأمريكية على أتم الاستعداد للتعامل مع إيران، وهي تتعرض الآن لهزيمة ساحقة".

وتأتي تصريحات ترامب، بعد يوم من تصريحات وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت” أن الولايات المتحدة ستطبق إجراءات "لم يشهدها أحد من قبل" على طهران في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل.