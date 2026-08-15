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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام يكن: معتمد جمال يعمل في ظروف صعبة.. والزمالك قادر على تعويض عبد المجيد

معتمد جمال
معتمد جمال
يارا أمين

أكد هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، تمنياته بالتوفيق لـ معتمد جمال في مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل، مشيرًا إلى صعوبة الظروف التي يعمل خلالها المدير الفني.

وقال هشام يكن، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، إن معتمد جمال يعمل في ظروف صعبة بسبب قرار إيقاف القيد، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الجهاز الفني في ظل صعوبة تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة.

وأضاف أن الزمالك قادر على تعويض رحيل حسام عبد المجيد، حال إتمام انتقاله، مؤكدًا أن الفريق يمتلك عناصر يمكنها تحمل المسؤولية وتعويض غيابه خلال الموسم المقبل.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم معتمد جمال والفريق خلال المرحلة المقبلة، من أجل تجاوز الظروف الصعبة والمنافسة بقوة على البطولات.

هشام يكن نادي الزمالك معتمد جمال برنامج زملكاوي حسام عبد المجيد

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