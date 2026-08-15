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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يرفض عرضًا إيطاليًا لضم مصطفى شوبير

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
رباب الهواري

رفضت إدارة النادي الأهلي عرضًا رسميًا مقدمًا من نادي كومو الإيطالي للتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تمسك النادي بخدمات الحارس وعدم وجود نية للاستغناء عنه في الوقت الحالي.

ويتواجد مصطفى شوبير حاليًا مع بعثة الأهلي في إسبانيا، حيث يخوض الفريق معسكر الإعداد للموسم الجديد، وسط تركيز من الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويرتبط مصطفى شوبير بعقد مع الأهلي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وهو ما يعني أنه سيكون قادرًا على التفاوض بشكل مباشر مع أي نادٍ آخر بداية من شهر يناير المقبل، إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة القلعة الحمراء بشأن تمديد تعاقده.

وتسعى إدارة الأهلي للحفاظ على الحارس، خاصة في ظل المستويات المميزة التي ظهر بها خلال الفترة الماضية، إلى جانب دوره مع الفريق ومنتخب مصر.

وكالة عالمية تتولى إدارة أعمال الحارس

وفي خطوة جديدة بمسيرته، أعلن الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، توقيع مصطفى شوبير رسميًا مع وكالة كبرى لإدارة أعمال اللاعبين، لتتولى تمثيله خلال الفترة المقبلة.

وأشار رومانو إلى أن المستويات اللافتة التي قدمها الحارس مع الأهلي ومنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة جعلته محل اهتمام عدد من الأندية، موضحًا أن انضمامه إلى وكالة عالمية قد يمثل خطوة مهمة في طريق خوض تجربة احترافية مستقبلًا.

وخاض مصطفى شوبير، البالغ من العمر 26 عامًا، 70 مباراة بقميص الأهلي في مختلف البطولات، ونجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 38 مباراة، بينما استقبل 44 هدفًا.

كما حظي الحارس بإشادة واسعة بعد ظهوره المميز على المستوى الدولي، وحصل على لقب ثامن أفضل حارس مرمى في كأس العالم، ليؤكد تطور مستواه وارتفاع قيمته الفنية، وهو ما يفسر اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضمه.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يتمسك فيه الأهلي باستمرار شوبير، باعتباره أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق، خاصة مع طموح النادي للمنافسة بقوة على مختلف البطولات خلال الموسم الجديد.


 

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