مصطفى حجاج يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنيته الشهيرة "يا بتاع النعناع"

كشف المطرب مصطفى حجاج عن كواليس تقديم أغنيته الشهيرة «يا بتاع النعناع يا منعنع»، موضحًا أنه لم يكن متحمسًا لغنائها في البداية، بسبب اختلافها عن طبيعة الأغاني التي اعتاد تقديمها في بدايات مشواره الفني.

وقال مصطفى حجاج، خلال استضافته في برنامج «سبوت لايت» مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، إنه كان يقدم في تلك الفترة أغاني شعبية خلال حفلات الزفاف، لذلك شعر بالاستغراب عندما عُرضت عليه كلمات أغنية «النعناع».

وأوضح: «أغنية النعناع مكنتش عايز أغنيها، لأني كنت بغني في أفراح شعبي، فقولت إيه النعناع والسكر والسمسم؟».

وأضاف: «كنت بغني أغاني زي الوجع وسبني احتار، فلما جاتلي أغنية يا بتاع النعناع يا منعنع حسيت إن أنا فرفور أوي».

وأكد حجاج أن موقفه من الأغنية تغير بعد طرحها، بعدما حققت نجاحًا لافتًا وانتشارًا واسعًا بين الجمهور، لتصبح لاحقًا واحدة من أشهر الأغاني في مشواره الفني.

واختتم حديثه قائلًا: «لما غنيت بقى أغنية النعناع كسرت الدنيا».