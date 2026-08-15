البيت الأبيض يكشف حقيقة إعلان ترامب مضيق هرمز إقليما أمريكيا

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبحث مع مستشاريه إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا.

وأشار المسؤول ذاته في تصريحات له أن ترامب كان يمزح في خطابه بشأن إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا.

وأمس الجمعة ؛ أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق "هرمز" منطقة تابعة للولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تصريحات له أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن "الحصار البحري المفروض على إيران فولاذي"، متوعداً بضرب إيران "اقتصادياً بقوة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لن يسمح ولم يترك إيران تستمر في نهجها للحصول على السلاح النووي، مؤكدا أن القوات الأمريكية على أتم الاستعداد للتعامل مع إيران، وهي تتعرض الآن لهزيمة ساحقة".

وتأتي تصريحات ترامب، بعد يوم من تصريحات وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت” أن الولايات المتحدة ستطبق إجراءات "لم يشهدها أحد من قبل" على طهران في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل.