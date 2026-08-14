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تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟

شقق الإسكان
شقق الإسكان
أحمد أيمن

تستعد وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية كاملة التنفيذ ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك 2026، في خطوة تستهدف مساعدة محدودي ومتوسطي الدخل على الحصول على مسكن دون الحاجة إلى دفع مقدمات مرتفعة.

ويشمل الطرح نحو 5000 وحدة سكنية موزعة على 25 مدينة جديدة، بمساحات متنوعة، مع تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم ممن تنطبق عليهم الشروط. وسيتم التخصيص من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للضوابط.

إيجار اليوم وملكية الغد

يقوم نظام الإيجار التمليكي على إتاحة الوحدة للمستفيد مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية، على أن تتاح له إمكانية تملكها في نهاية المدة وفق القواعد وآليات التمويل المحددة في كراسة الشروط.

وتستهدف الفكرة تخفيف العبء عن المواطنين الذين يجدون صعوبة في توفير مقدمات شراء الوحدات السكنية، مع توفير مسار تدريجي ينتهي بامتلاك الوحدة.

من يستطيع التقديم؟

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط الأساسية للاستفادة من الطرح، من بينها أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و45 عامًا وقت التقديم، وأن يكون كامل الأهلية القانونية للتعاقد.

كما يشترط توافق دخل المتقدم مع الحد الأقصى الذي تحدده كراسة الشروط، وعدم السماح للأسرة الواحدة بحجز أكثر من وحدة، إلى جانب عدم سبق حصول المتقدم أو أسرته على وحدة سكنية مدعومة أو دعم سكني من الدولة.

الإيجار يبدأ من 1500 جنيه

من أبرز التفاصيل التي تجذب الراغبين في الحجز قيمة الإيجار الشهرية، والتي من المقرر أن تتراوح بين 1500 و2000 جنيه، بحسب مساحة الوحدة وموقعها، على أن توضح كراسة الشروط الحدود الخاصة بالدخل وآليات السداد.

وتصل مدة نظام الإيجار المنتهي بالتملك إلى 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، مع التزام المستفيد بسداد الإيجار ومصروفات الصيانة. 

ويبدأ التعاقد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ثم يتم التملك وفق نظام التمويل العقاري الساري واستيفاء الشروط المطلوبة.

كيف تحصل على الإيجار التمليكي؟

من المقرر إتاحة التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تتضمن كراسة الشروط تفاصيل الحجز والاستحقاق والسداد والتخصيص ومواعيد التقديم والقرعة.

وتشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، ومفردات مرتب حديثة للعاملين، وشهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة، وشهادات ميلاد الأبناء، وإيصال مرافق حديث، وبرنت تأمينات إن وجد، بالإضافة إلى الإقرار الخاص بعدم الحصول على دعم سكني سابق.

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