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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جريمة الإسكندرية.. طعنات قاتلة تنهي حياة فتاة داخل منزل أسرتها بالرمل

جثة
جثة
رامي المهدي

تحولت أجواء أحد المنازل بمنطقة الرمل أول بمحافظة الإسكندرية إلى مسرح لمأساة أسرية، بعدما تعرضت فتاة لعدة طعنات بسلاح أبيض داخل مسكن الأسرة، لتنتهي الواقعة بوفاتها، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

بدأت القصة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بشأن إصابة فتاة بعدة طعنات داخل مسكنها، مع الإشارة إلى اتهام شقيقيها بالتسبب في إصابتها.

جريمة الإسكندرية

وعلى الفور، تحركت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، ورافقتها سيارة إسعاف، حيث جرى فحص موقع الواقعة والوقوف على الحالة الصحية للفتاة، وتبين أنها تعرضت لإصابات خطيرة نتيجة الطعن، فجرى نقلها سريعًا إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتها.

ورغم محاولات الأطباء تقديم الرعاية الطبية اللازمة، فإن إصابات الفتاة كانت بالغة، ولم تتمكن جهود إنقاذها من إنقاذ حياتها، لتفارق الحياة متأثرة بجراحها.

وبمجرد وقوع الحادث، بدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابساته، وسماع أقوال من لديهم معلومات عن الواقعة، والوقوف على ما حدث داخل مسكن الأسرة، إلى جانب تحديد أسباب ودوافع الاعتداء والمسؤول عن ارتكابه.

وفي الوقت نفسه، جرى نقل جثمان الفتاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تتولى التحقيقات لكشف ملابسات الحادث كاملة، وتحديد المسؤوليات الجنائية في ضوء ما تسفر عنه التحريات وأعمال التحقيق.

وكانت شهدت منطقة الرمل أول بمحافظة الإسكندرية واقعة مأساوية، لقيت خلالها فتاة مصرعها إثر تعرضها لعدة طعنات بسلاح أبيض، داخل محل سكنها، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بإصابة فتاة بطعنات على يد شقيقيها داخل مسكن الأسرة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين تعرض الفتاة للطعن، وجرى نقلها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

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