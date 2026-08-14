رئيس الموساد السابق: أنقذنا أرواحا في بريطانيا.. لكنها لم تعد آمنة لليهود

قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين إن التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل وبريطانيا أسهم في إحباط هجمات إرهابية وإنقاذ أرواح داخل المملكة المتحدة، منتقدًا في الوقت ذاته مواقف الحكومة البريطانية تجاه إسرائيل.

وفي مقابلة مع بودكاست بريطاني، دعا كوهين لندن إلى دعم إسرائيل، على غرار ما قال إن إسرائيل فعلته عندما واجهت بريطانيا تهديدات إرهابية، معتبرًا أن انتقاد إسرائيل مقبول، لكن معارضة عملياتها في قطاع غزة «غير مقبولة».

وأضاف كوهين أن الوضع الأمني في بريطانيا بات يثير القلق بالنسبة لليهود، قائلًا إن السير في شوارع لندن أو مانشستر لم يعد آمنًا لليهود، في ظل ما وصفه بتزايد التهديدات ضدهم.

وكشف رئيس الموساد السابق عن جوانب من التعاون الاستخباراتي بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مسؤولًا سابقًا في جهاز الأمن الداخلي البريطاني «MI5» أشاد، بحسب روايته، بدور الموساد في إحباط أنشطة إرهابية داخل المملكة المتحدة.

كما تحدث كوهين عن عمليات الموساد ضد علماء إيرانيين في المجال النووي، زاعمًا أن الجهاز وجّه تهديدات مباشرة إلى بعضهم بهدف دفعهم إلى ترك أعمالهم المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.