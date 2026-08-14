الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة نهارا رطب على أغلب الأنحاء والعظمي 37

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا شديد الحرارة نهارا، رطبا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا رطبا على مناطق من السواحل الشماليةوفي الليل يكون الطقس مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء وتظهر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ظهور فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.. كما يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون معتدلا إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
وعن حالة حالة البحر الأحمر، فيكون معتدلا، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 37 26
العاصمة الجديدة 38 25
6 أكتوبر 38 25
بنهــــا 37 26
دمنهور 36 24
وادى النطرون 37 25
كفر الشيخ 36 25
بلطيم 34 24
المنصورة 36 26
الزقازيق 37 26
شبين الكوم 36 26
طنطا 36 26
دمياط 33 25
بورسعيد 32 27
الإسماعيلية 39 25
السويس 38 25
العريش 35 24
رفح 34 23
رأس سدر 38 26
نخل 38 22
كاترين 34 20
الطور 37 28
طابا 38 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 39 29
الإسكندرية 32 25
العلمين الجديدة 32 24
مطروح 31 24
السلوم 32 23
سيوة 38 24
رأس غارب 38 28
سفاجا 39 28
مرسى علم 40 29
شلاتين 42 30
حلايب 37 28
أبو رماد 40 28
مرسى حميرة 41 28
أبرق 42 28
جبل علبة 40 29
رأس حدربة 37 29
الفيوم 38 25
بني سويف 39 25
المنيا 40 24
أسيوط 41 26
سوهاج 42 27
قنا 42 28
الأقصر 43 29
أسوان 43 29
الوادى الجديد 43 24
أبوسمبل 42 28
درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية
العظمى الصغرى
مكة 43 34
المدينة 44 32
الرياض 46 33
المنامة 43 35
أبوظبى 44 32
الدوحة 44 35
الكويت 49 34
دمشق 35 20
بيروت 32 27
عمان 32 21
القدس 30 21
غزة 32 26
بغداد 48 34
مسقط 34 29
صنعاء 30 16
الخرطوم 39 28
طرابلس 33 25
تونس 37 25
الجزائر 31 24
الرباط 27 22
بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم