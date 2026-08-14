قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران تتحدى واشنطن .. الخارجية: مضيق هرمز الآن وسيظل إيرانيا دائما
2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس
ترامب : قضينا على الصفوف الثلاثة الأولى في إيران ولا أجد أحد للتفاوض
محمد رمضان يقتحم مسرح حفلته بسيارة فارهة في الساحل الشمالي
لطلاب الثانوية والدبلومات.. شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان
وزير الأوقاف يزور مفتي الجمهورية للاطمئنان على صحته
أشارككم فرحتي الكبرى.. القارئ محمد كامل يعلق على فوزه بالمركز الثاني بجائزة محمد السادس
الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الأولى
تامر حسني يشعل أولى حفلاته بعد وفاة والده في رأس الحكمة | شاهد
سعر عيار 21 في الصاغة الآن
حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 .. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا
الولايات المتحدة تهدد بـ«شلّ إيران».. خطوات غير مسبوقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفاة الدراج البريطاني فينلاي تارلينج في حادث خلال سباق بالبرتغال

وفاة الدراج البريطاني فينلاي تارلينج إثر حادث خلال سباق في البرتغال
وفاة الدراج البريطاني فينلاي تارلينج إثر حادث خلال سباق في البرتغال
القسم الخارجي

توفي الدراج البريطاني الشاب فينلاي تارلينج، البالغ 19 عاما؛ إثر حادث خطير تعرض له، اليوم الجمعة، خلال المرحلة الثامنة من النسخة الـ87 لطواف البرتغال للدراجات، ما دفع منظمي السباق إلى تعليق المرحلة وإلغاء مراسم التتويج، وفق ما أكده الاتحاد البرتغالي للدراجات ومنظمو السباق.

وكان تارلينج- الذي ينتمي إلى فريق NSN Development Team- يشارك في المرحلة الممتدة بين ميلجاسو وفافي، عندما وقع الحادث قبل أكثر من 20 كيلومتراً من خط النهاية. 

وأفادت تقارير إعلامية بأن الحادث وقع؛ بعدما دخلت مركبة غير مشاركة في السباق إلى مسار المنافسة، بينما كانت التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الواقعة بصورة نهائية.

وأعلن منظمو الطواف تعليق المرحلة الثامنة، في حين أُلغيت مراسم منصة التتويج احتراماً لروح الدراج البريطاني. 

كما صدرت رسائل تعزية من الاتحاد البرتغالي للدراجات والاتحاد الدولي للدراجات، إلى جانب مسؤولين وشخصيات رياضية في البرتغال.

وكان تارلينج يُعد من المواهب الصاعدة في رياضة الدراجات البريطانية، وبرز خصوصاً في سباقات ضد الساعة. 

وأظهرت سجلات الاتحاد البريطاني للدراجات حصوله على المركز الثالث في بطولة بريطانيا الوطنية لسباق ضد الساعة لفئة الرجال تحت 23 عاماً في يونيو 2026، كما حقق نتائج لافتة في طواف رواندا، بينها المركز الثاني في إحدى مراحله.

وينحدر تارلينج من ويلز، وهو الشقيق الأصغر للدراج البريطاني جوشوا تارلينج، أحد أبرز الأسماء الشابة في رياضة الدراجات. 

وكان فينلاي قد انضم إلى فريق NSN Development، الذي وصفه بأنه عضو محبوب في الفريق وصديق وزميل عزيز.

وتعيد الوفاة المأساوية تسليط الضوء على مخاطر سلامة الدراجين أثناء السباقات، ولا سيما ضرورة تأمين مسارات المنافسات ومنع المركبات غير المشاركة من الوصول إليها.

الدراج البريطاني الشاب فينلاي تارلينغ البرتغال الاتحاد البرتغالي ميلغاسو منظمو الطواف الوفاة المأساوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

فتاة المول

بنت بـ 100 راجل.. ماذا فعلت فتاة المول خلال حريق أرابيلا بلازا؟

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

الذهب

بعد هبوط أمس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 عند هذا الرقم

ترشيحاتنا

نوبيا

نوبيا تكشف عن أول هاتف ذكي مزود بعميل ذكاء اصطناعي في العالم

بوجاتي DIVO

بوجاتي DIVO بقوة 1479 حصانا وسرعات هائلة.. صور

فورد F-150

أسعار ومواصفات فورد F-150 موديل 2026 في السعودية

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. تحظى باهتمام خاص

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز

برج الثور حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 ..إبتعد عن ردود الفعل السريعة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026..تحقق من المعلومات قبل إصدار أحكام

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج العذراء حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. خليك حذر في التعاملات المالية

برج العذراء
برج العذراء
برج العذراء

فيديو

2 مليون جنيه مكافأة

2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد