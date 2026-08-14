وفاة الدراج البريطاني فينلاي تارلينج في حادث خلال سباق بالبرتغال

توفي الدراج البريطاني الشاب فينلاي تارلينج، البالغ 19 عاما؛ إثر حادث خطير تعرض له، اليوم الجمعة، خلال المرحلة الثامنة من النسخة الـ87 لطواف البرتغال للدراجات، ما دفع منظمي السباق إلى تعليق المرحلة وإلغاء مراسم التتويج، وفق ما أكده الاتحاد البرتغالي للدراجات ومنظمو السباق.

وكان تارلينج- الذي ينتمي إلى فريق NSN Development Team- يشارك في المرحلة الممتدة بين ميلجاسو وفافي، عندما وقع الحادث قبل أكثر من 20 كيلومتراً من خط النهاية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الحادث وقع؛ بعدما دخلت مركبة غير مشاركة في السباق إلى مسار المنافسة، بينما كانت التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الواقعة بصورة نهائية.

وأعلن منظمو الطواف تعليق المرحلة الثامنة، في حين أُلغيت مراسم منصة التتويج احتراماً لروح الدراج البريطاني.

كما صدرت رسائل تعزية من الاتحاد البرتغالي للدراجات والاتحاد الدولي للدراجات، إلى جانب مسؤولين وشخصيات رياضية في البرتغال.

وكان تارلينج يُعد من المواهب الصاعدة في رياضة الدراجات البريطانية، وبرز خصوصاً في سباقات ضد الساعة.

وأظهرت سجلات الاتحاد البريطاني للدراجات حصوله على المركز الثالث في بطولة بريطانيا الوطنية لسباق ضد الساعة لفئة الرجال تحت 23 عاماً في يونيو 2026، كما حقق نتائج لافتة في طواف رواندا، بينها المركز الثاني في إحدى مراحله.

وينحدر تارلينج من ويلز، وهو الشقيق الأصغر للدراج البريطاني جوشوا تارلينج، أحد أبرز الأسماء الشابة في رياضة الدراجات.

وكان فينلاي قد انضم إلى فريق NSN Development، الذي وصفه بأنه عضو محبوب في الفريق وصديق وزميل عزيز.

وتعيد الوفاة المأساوية تسليط الضوء على مخاطر سلامة الدراجين أثناء السباقات، ولا سيما ضرورة تأمين مسارات المنافسات ومنع المركبات غير المشاركة من الوصول إليها.