بسبب ثوران بركان إتنا.. تمديد إغلاق مطار كاتانيا الإيطالي حتى الغد

أعلنت الشركة المُشغلَة لمطار كاتانيا بإيطاليا استمرار تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، حتى الساعة الثانية صباحا من غدا /السبت/ بسبب الرماد الناتج عن النشاط البركاني المستمر لجبل إتنا.

وأعلنت شركة SAC المسئولة عن إدارة المطار - في بيان، اليوم /الجمعة/- أنه سيتم تعليق جميع الرحلات القادمة إلى مطار الجزيرة، حتى الساعة 2:00 صباحا يوم 15 أغسطس الحالي.

وتأثرت عمليات المطار بشدة منذ 7 أغسطس الحالي نتيجة لنشاط البركان؛ مما يجعل الطيران محفوفا بالمخاطر بسبب الرماد البركاني المتصاعد في الغلاف الجوي.

وصرحت آنا كواتروني رئيسة شركة SAC بأنه تم جدولة 1900 رحلة جوية قادمة أو مغادرة خلال الأيام الثمانية الماضية، وتم إلغاء 36% بواقع (684 رحلة)، فضلا عن تحويل مسار 630 رحلة أخرى.

ويعد مطار كاتانيا خامس أكثر مطارات إيطاليا ازدحاما، حيث يستقبل أكثر من 12.3 مليون مسافر سنويا، وقد تسبب قربه من جبل إتنا في العديد من المشكلات.