نقطة السقوط الأولى.. هل بدأ العد التنازلي لنهاية حقبة ميسي؟

خرج ليونيل ميسي مع إنتر ميامي من كأس الدوريات 2026، لكن الهزيمة أمام ليون المكسيكي لم تكن مجرد خروج عابر من بطولة قصيرة؛ بل حملت معها مؤشرات لافتة تفتح الباب أمام سؤال أكبر هل بدأت واحدة من أعظم حقب كرة القدم في الاقتراب من نهايتها؟

في ليلة لم ينجح فيها إنتر ميامي في إنقاذ مشواره، خسر الفريق أمام ليون بنتيجة 3-2، ليودع البطولة من دور المجموعات في مفاجأة مدوية وبينما شارك ميسي بديلا بحثا عن قلب الموازين، انتهت المواجهة على نحو لم يكن يتمناه النجم الأرجنتيني، الذي وجد نفسه أمام فصل جديد من مسيرته لا يشبه كثيرًا الفصول التي اعتادها.

رقم تاريخي يتحول إلى ذكرى

لسنوات طويلة، كان دور المجموعات أشبه بمنطقة آمنة بالنسبة إلى ميسي فمنذ بدايات مسيرته مع برشلونة، مرورًا بتجربته مع باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني، اعتاد النجم المخضرم عبور هذه المرحلة دون إخفاق، محققا سلسلة وصلت إلى 35 مشاركة ناجحة متتالية في مختلف البطولات.

لكن هذه السلسلة توقفت أخيرا مع إنتر ميامي.

ولم يكن سقوط الفريق مجرد نهاية لرقم استثنائي، بل لحظة رمزية في مسيرة لاعب اعتاد أن يجعل الأرقام القياسية جزءا طبيعيا من حكايته فحتى الأساطير، مهما طال بقاؤها في القمة، لا يمكنها الإفلات إلى الأبد من قوانين الزمن.

ميسي بين كرة القدم وثقل الحياة

ربما يكون من الصعب قراءة السقوط الأخير بعيدا عن الظروف الإنسانية القاسية التي عاشها ميسي خلال الفترة الماضية.

النجم الأرجنتيني واجه ضغوطا كبيرة على المستوى الرياضي والإعلامي، قبل أن يتلقى ضربة شخصية موجعة بوفاة والده ووكيل أعماله، خورخي ميسي، في السابع من أغسطس، بعد صراع طويل مع المرض.

وبعد أيام قليلة من الفاجعة، وجد ميسي نفسه مطالبًا بالعودة إلى الملعب والمنافسة، في وقت لم تكن فيه الحسابات الكروية وحدها هي ما يشغل ذهنه.

دخل مواجهة ليون المكسيكي وسط ظروف استثنائية، وكان من الصعب انتظار النسخة الخارقة التي اعتاد الجمهور رؤيتها منه في كل مناسبة فهذه المرة، لم يكن التحدي أمام ميسي منافسًا داخل الملعب فقط، وإنما كان عليه أيضًا التعامل مع ألم شخصي لا يمكن قياسه بالأرقام.

رسالة حزينة تفتح باب الاعتزال

ومع استمرار الحديث عن مستقبل ميسي، جاءت كلماته في رثاء والده لتزيد التكهنات بشأن المرحلة الأخيرة من مسيرته.

الرسالة التي حملت مشاعر شخصية عميقة، وتحدث فيها عن عدم قدرته على أن يكون في أفضل حالاته هذه المرة، بدت بالنسبة إلى كثيرين أكثر من مجرد لحظة حزن؛ فقد أعادت إلى الواجهة السؤال الذي يلاحق ميسي منذ سنوات: متى يقرر صاحب الـ39 عامًا أن يضع حدًا لمسيرته؟

ومع تراجع معدل مشاركاته، والاعتماد المتزايد على إدارته لجهده البدني، تبدو نهاية الرحلة أقرب من أي وقت مضى، حتى لو لم يعلن ميسي بنفسه موعد إسدال الستار.

هل انطفأ السحر؟

الخروج من كأس الدوريات لا يكفي وحده للحكم بأن حقبة ميسي انتهت فاللاعب الذي قاد الأرجنتين إلى المجد العالمي وحقق كل ما يمكن تقريبًا تحقيقه في كرة القدم، لا يمكن اختزال إرثه في مباراة أو بطولة.

لكن أهمية السقوط الأخير تكمن في رمزيته فميسي الذي اعتاد كسر الأرقام، وحسم المباريات في اللحظات الصعبة، وقيادة فرقه للخروج من أكثر المواقف تعقيدًا، بات اليوم لاعبًا مختلفًا؛ لاعبًا لا يزال قادرًا على صناعة الفارق، لكنه لم يعد قادرًا على تحدي الزمن بالطريقة ذاتها التي فعلها لسنوات طويلة.

النهاية تقترب لكن الأسطورة باقية

قد لا يكون الخروج من كأس الدوريات إعلانًا رسميًا عن نهاية ميسي، لكنه بالتأكيد إحدى العلامات التي تجعل السؤال أكثر إلحاحًا.

فالأساطير لا تختفي في ليلة واحدة، ولا تنتهي مسيرتها بخسارة واحدة لكنها تبدأ تدريجيًا في الابتعاد عن الصورة التي رسمها الجمهور لها عبر سنوات من المجد.

وميسي الآن يقف عند هذه المنطقة الفاصلة لا يزال قادرًا على إبهار العالم، لكنه لم يعد خالدًا في الملعب وربما تكون الأيام المقبلة هي التي ستحدد ما إذا كانت هذه مجرد كبوة عابرة في فصل جديد من مسيرته، أم أنها بالفعل نقطة السقوط الأولى في العد التنازلي لنهاية حقبة أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.