العمل التطوعي في الأزمات والكوارث.. ندوة بمعرض السويس الرابع للكتاب

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض السويس الرابع للكتاب، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، ندوة ثقافية وتوعوية بعنوان «العمل التطوعي في الأزمات والكوارث.. استجابة إنسانية مسؤولية مجتمعية»، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



وتقام الندوة في الثامنة مساء غدٍ الجمعة 14 أغسطس، بمشاركة نخبة من المتخصصين والمهتمين بمجالات العمل الأهلي والتطوعي، لمناقشة أهمية المبادرات التطوعية ودورها في دعم المجتمع وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات والكوارث.



ويشارك في اللقاء الدكتورة أمينة التهامي، رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الحياة، ومحمد سيد مرزوق، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومحمد قاسم محمد، الأمين العام للهلال الأحمر، وهناء مصطفى عبد العال، مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، فيما تدير الندوة الإعلامية أمينة سعد.



وتتناول الندوة عددًا من المحاور المرتبطة بثقافة التطوع، وفي مقدمتها دور المتطوعين في التعامل مع الأزمات والكوارث، وأهمية سرعة الاستجابة الإنسانية، وآليات تنظيم وتنسيق الجهود التطوعية بما يضمن وصول المساعدات والخدمات إلى مستحقيها في أوقات الطوارئ.



كما تناقش الندوة أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، إلى جانب دور الهلال الأحمر والمؤسسات الشبابية في إعداد وتأهيل المتطوعين، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على التعامل مع التحديات والأزمات.



وتلقي الندوة الضوء على دور الشباب باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في منظومة العمل التطوعي، وضرورة نشر الوعي بثقافة المبادرة والمشاركة المجتمعية، وتحويل الطاقات الشبابية إلى جهود منظمة تخدم المجتمع، خاصة في أوقات الأزمات.



وتأتي هذه الفعالية ضمن البرنامج المتنوع لمعرض السويس الرابع للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة من 6 إلى 15 أغسطس، ويضم مجموعة من الندوات واللقاءات الثقافية والفكرية والفنية، إلى جانب الأنشطة المخصصة للأطفال والشباب، بما يعزز دور المعرض كمنصة ثقافية ومجتمعية لأبناء السويس وزواره.



ويواصل المعرض فعالياته على مدار أيامه، بمشاركة عدد من دور النشر والجهات الثقافية، مع تقديم برنامج متنوع يجمع بين عرض أحدث الإصدارات والأنشطة الثقافية والتوعوية والفنية، بما يسهم في نشر المعرفة وتعزيز المشاركة المجتمعية.