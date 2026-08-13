وزير الخارجية: العلاقات مع تركيا تستند على أسس راسخة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن العلاقات بين مصر وتركيا تستند إلى أسس راسخة والإدراك الكامل لأهمية العلاقات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى، وخاصة فى ظل ما يشهده الإقليم من تحديات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الخميس، مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، بمدينة العلمين الجديدة.

ورحب الوزير عبدالعاطي- فى مستهل المؤتمر الصحفي- بنظيره التركى والوفد المرافق خلال زيارتهم إلى مدينة العلمين الجديدة.

وأعرب عن سعادته لانعقاد الاجتماع الثانى لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين، والذى يأتي ترجمة للارادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

وقال إنه جرت خلال الاجتماع، اليوم، مباحثات مثمرة، حيث تم الإعراب عن الثقة المشتركة لمواصلة التعاون بين البلدين عبر تضافر جهود الوزارات فى البلدين ووضع خطط عمل واضحة، بما يترجم الإرادة السياسية فى البلدين.