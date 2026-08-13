طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة شهية ومختلفة يمكن تحضيرها بسهولة، فإن بيتزا البطاطس بدون عجين تعد من الخيارات المناسبة لوجبة الغداء أو العشاء، خاصة أنها تعتمد على شرائح البطاطس كبديل للعجينة التقليدية.

وتتميز طريقة عمل بيتزا البطاطس بسهولة تحضيرها، كما يمكن إضافة الحشوات المفضلة حسب المتاح في المنزل، مثل الجبن والمشروم والفلفل الملون والزيتون والدجاج أو التركي المدخن.

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

مكونات بيتزا البطاطس بدون عجين:

3 حبات بطاطس كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

كوب ونصف من جبن الموزاريلا المبشور.

نصف كوب من صلصة البيتزا أو صلصة الطماطم المتبلة.

نصف كوب من الفلفل الملون المقطع إلى مكعبات صغيرة.

ربع كوب من الزيتون الأسود أو الأخضر المقطع إلى شرائح.

نصف كوب من المشروم الطازج المقطع شرائح، حسب الرغبة.

100 جرام من شرائح التركي المدخن أو الدجاج المشوي المقطع.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

طريقة عمل بيتزا البطاطس:

في البداية، تُغسل حبات البطاطس جيدًا، ثم تُقطع إلى شرائح دائرية رفيعة، ويمكن الاحتفاظ بالقشر إذا كانت البطاطس نظيفة وتم غسلها جيدًا.

بعد ذلك، توضع شرائح البطاطس في وعاء، ويضاف إليها زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والبابريكا، ثم تُقلب جيدًا حتى تتغطى جميع الشرائح بالتتبيلة.

تُجهز صينية فرن وتُبطن بورق الزبدة، ثم تُرص شرائح البطاطس بشكل متداخل بحيث تشكل قاعدة متماسكة تشبه عجينة البيتزا.

تدخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، وتترك لمدة 20 دقيقة تقريبًا، حتى تبدأ شرائح البطاطس في النضج ويصبح لونها ذهبيًا خفيفًا.

بعد ذلك، تُخرج الصينية من الفرن، وتوزع صلصة البيتزا على طبقة البطاطس، ثم تضاف جبنة الموزاريلا المبشورة.

تُوزع باقي المكونات على الوجه، وهي الفلفل الملون والمشروم والزيتون وشرائح التركي المدخن أو الدجاج المشوي، ثم يرش الزعتر على الوجه.

تُعاد بيتزا البطاطس إلى الفرن مرة أخرى لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، حتى تذوب الجبنة وتأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

أفكار لتقديم بيتزا البطاطس

ويمكن تقديم بيتزا البطاطس بدون عجين ساخنة إلى جانب السلطة أو الخضروات، كما يمكن تغيير الحشوة وفقًا للمكونات المتوفرة في المنزل.

وتعد هذه الوصفة مناسبة لمن يرغبون في تجربة طريقة جديدة لعمل البيتزا بعيدًا عن العجين التقليدي، مع إمكانية إضافة الخضروات أو أنواع الجبن المفضلة للحصول على مذاق مختلف في كل مرة.