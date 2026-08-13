اشتباك دامٍ في إيران.. مقتل مسلحين واعتقال 4 آخرين في عملية أمنية شرقي البلاد

أعلنت السلطات الإيرانية يوم الخميس عن تفكيك خليتين مسلحتين في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي البلاد، حيث قتل شخصين واعتقل أربعة آخرين في مدينة خاش.

وأوضحت المديرية العامة للاستخبارات الإيرانية في سيستان وبلوشستان، أن العمليات الأمنية نفذت قبل تمكن أفراد الخليتين من تنفيذ ما وصفتها بـ"أعمال تخريبية"، مشيرة إلى ضبط أسلحة ومعدات بحوزتهم.

وأشارت الاستخبارات الإيرانية إلى أنه في إطار العملية نفسها في مدينة اعتقلت مجموعة أخرى تضم أربعة أشخاص، قالت إنهم كانوا يخططون لاختطاف مواطنين وابتزاز عائلاتهم، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن هويتهم أو ارتباطاتهم التنظيمية.

وبين الحين والآخر تشهد محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة على الحدود مع باكستان، نشاطاً متكرراً لجماعات مسلحة بلوشية، من بينها "جيش العدل" الذي خاض مواجهات مع القوات الإيرانية ونفذ هجمات في المحافظة خلال السنوات الماضية.

كما ارتبط نشاط الجماعة بتوترات بين طهران وإسلام آباد، بعدما اتهمت كل دولة الأخرى بإيواء جماعات مسلحة تنشط على جانبي الحدود، وفق ما أوردته "رويترز" و"أسوشيتد برس".