بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورتين يظهر خلالهما عدد من الأشخاص يحملون أسلحة نارية بمحافظة قنا.

الأمن يكشف التفاصيل

وبالفحص والمعاينة، تمكنت القوات من تحديد هوية 5 أشخاص ظهروا في الصور، وتبين أن أحدهم مقيد الحرية حاليًا على ذمة قضية قتل وسلاح ناري، فيما تبين وفاة شخص آخر منهم عام 2021.

كما كشفت التحريات أن الصور المتداولة تم التقاطها خلال عام 2013، وتبين أن أحد الأشخاص الظاهرين بها لم يكن حائزا لسلاح ناري وقت التقاطها.

ضبط باقي المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقي الأشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة قنا، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة خلال عام 2013 بقصد الاستعراض.

وبإرشاد المتهمين، تم ضبط الأسلحة النارية التي ظهرت في الصور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.