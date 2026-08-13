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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليس ما تأكله فقط.. توقيت وجباتك قد يغير صحتك

تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة
تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة
آية التيجي

كشفت أبحاث صحية أن موعد تناول الطعام قد يكون مهمًا للصحة بقدر أهمية نوعية الأطعمة التي نتناولها، مشيرة إلى أن توزيع السعرات الحرارية على مدار اليوم وتناول الوجبات الرئيسية في وقت مبكر قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة

وأوضح خبراء من جامعة واشنطن في سانت لويس أن توقيت الوجبات يتفاعل مع الساعة البيولوجية للجسم، أو ما يعرف بإيقاع الساعة اليومية، الذي ينظم العديد من وظائف الجسم خلال دورة تستمر 24 ساعة.

وبحسب التقرير المنشور عبر قسم علوم الصحة العامة في جامعة واشنطن، فإن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، عندما يستعد الجسم للنوم والراحة، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب الإيقاع اليومي للجسم.

وقالت الدكتورة ييكيونغ بارك، الأستاذة المشاركة في قسم علوم الصحة العامة، إن استمرار عادة تناول الطعام ليلًا قد يرتبط بزيادة مخاطر زيادة الوزن والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب.

ويرتبط توقيت تناول الطعام بدورة النوم والاستيقاظ والنشاط والراحة، لذلك فإن الحفاظ على انتظام هذه الأنماط يمكن أن يساعد الجسم على العمل بصورة أكثر توافقًا مع ساعته البيولوجية.

تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة

أفضل وقت لتناول الوجبات الرئيسية

وأشارت البيانات التي يستعرضها التقرير إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على نسبة أكبر من سعراتهم الحرارية في وقت مبكر من اليوم قد يكونون أقل عرضة للإصابة ببعض الأمراض الأيضية، مقارنة بمن يتناولون كمية أكبر من السعرات في وقت متأخر.

ولذلك ينصح الخبراء بجعل وجبة الإفطار والغداء أكبر نسبيًا، مع تناول وجبات أخف خلال المساء، بدلًا من الحصول على الجزء الأكبر من السعرات الحرارية في وجبة العشاء.

كما يشدد الخبراء على أهمية عدم الإفراط في تناول الطعام، إذ إن كمية السعرات الحرارية التي يحصل عليها الشخص يجب أن تتناسب بشكل عام مع احتياجات جسمه ومستوى نشاطه اليومي.

تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة

هل تناول وجبة خفيفة بين الوجبات ممنوع؟

لا يرى الخبراء أن تناول الوجبات الخفيفة أمر ممنوع، لكن الأفضل أن يقتصر الأمر على وجبة أو وجبتين خفيفتين يوميًا، مع التحكم في الكميات واختيار أطعمة صحية.

ومن الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها الفواكه، والخضروات مثل الجزر، والمكسرات، وحبوب الإفطار الكاملة، مع الانتباه إلى حجم الحصة؛ لأن الأطعمة الصحية أيضًا قد تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية عند تناولها بكميات زائدة.

تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة

نصائح لتنظيم مواعيد تناول الطعام

وقدم التقرير مجموعة من النصائح للحفاظ على نمط غذائي صحي، أبرزها:

ـ تناول وجبات أكبر نسبيًا خلال الإفطار والغداء.

ـ اختيار وجبات أخف في وقت متأخر من اليوم.

ـ تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قدر الإمكان.

ـ عدم إهمال وجبة الإفطار، لتجنب الإفراط في تناول الطعام لاحقًا.

ـ الاكتفاء بوجبة أو وجبتين خفيفتين عند الحاجة مع التحكم في الكميات.

ـ التركيز على الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة.

ـ تقليل تناول اللحوم الحمراء والمصنعة والوجبات السريعة والمشروبات السكرية.

تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة

هل وجبة واحدة غير صحية تضر بالصحة؟

وأوضح التقرير أن تناول وجبة كبيرة بشكل استثنائي، أو تخطي وجبة الإفطار من حين لآخر، أو تناول بعض الوجبات الخفيفة غير الصحية في مناسبة معينة، لن يكون له بالضرورة تأثير كبير على الصحة.

لكن المشكلة تكمن في تحول هذه العادات إلى نمط متكرر، خاصة تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بصورة مستمرة، أو الإفراط في السعرات الحرارية.

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