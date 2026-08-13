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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر: الجيش الأمريكي يسير بخطة موضوعة لسحب جميع قواته من العراق بحلول 30 سبتمبر

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
محمود نوفل

أفادت مصادر بأن الجيش الأمريكي يمضي وفق الخطة الموضوعة لسحب جميع قواته من العراق بحلول 30 سبتمبر المقبل.

وبحسب وكالة أسوشيتدبرس ، فقد ذكر مسئول أمريكي أن واشنطن تتوقع إتمام الانسحاب في الموعد المُحدّد، بالتزامن مع بدء سحب القوات والمعدات من أربيل قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وفي سياق متصل، زار قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر بغداد، لترسيم التفاهمات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حيث أفرز اللقاء تحديد 30 سبتمبر موعداً لإنهاء تواجد التحالف، مقترناً باشتراط أمريكي صارم لتجريد فصائل المقاومة من سلاحها.

ويُشار إلى أن القوات الأمريكية كانت قد غادرت معظم قواعدها في العراق العام الماضي، لكنها أبقت وجوداً في إقليم كردستان، حيث تعرضت قواعدها هناك لهجمات متكررة منذ اندلاع الحرب مع إيران.

ومن المقرّر أن تتولى القوات الأمنية العراقية، بعد الإنسحاب - بما فيها قوات البيشمركة وقوات إقليم كردستان -، قيادة العمليات ضد تنظيم داعش داخل العراق.

الجيش الأمريكي العراق القيادة المركزية الأمريكية إقليم كردستان إيران

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