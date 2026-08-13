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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلاميَّة يعلن موعد الامتحان التحريري لمسابقة ابتعاث رمضان 1448هـ

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
عبد الرحمن محمد

تعلن الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلامية عن موعد إجراء الامتحان التحريري للمتقدِّمين لمسابقة ابتعاث شهر رمضان المعظَّم للعام 1448هـ= 2027م.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة؛

وتوضِّح الأمانة أنَّ الامتحان التحريري يُعقد يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقرِّ كليَّة الدعوة الإسلاميَّة في جامعة الأزهر بمدينة نصر، داعيةً إلى الالتزام بالموعد المحدَّد للاختبار، والتوجُّه إلى مقرِّ الامتحان في التوقيت المعلن.

للاطِّلاع على مزيدٍ مِنَ التفاصيل الخاصَّة بموعد الامتحان ومقرِّه، يمكنكم الدخول على الرابط الآتي:
https://n9.cl/3lc8z

افتتاح الفرع العاشر لمدرسة الإمام الطيب لتحفيظ القرآن بجامعة الأزهر

من ناحية أخرى بدأ مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الخميس، افتتاح الفرع العاشر لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وذلك بمقر كلية اللغة العربية للبنين بجامعة الأزهر، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من البرامج القرآنية المتخصصة التي تقدمها المدرسة للطلاب الوافدين، في إطار المنهج الأزهري الوسطي.

ويستهدف الفرع الجديد الطلاب الوافدين من مختلف المراحل التعليمية، بداية من مرحلة التعليم قبل الجامعي، مرورًا بطلاب الجامعات، وصولًا إلى طلاب الدراسات العليا، بما يوفر لهم فرصة دراسة القرآن الكريم وحفظه وتجويده على أيدي نخبة من علماء الأزهر الشريف والمتخصصين في علوم القرآن وأصحاب الأسانيد العالية في كتاب الله تعالى.

وتوفر مدرسة الإمام الطيب للطلاب الملتحقين بها الدراسة بصورة مجانية بالكامل، مع إجراء اختبار لتحديد مستوى كل طالب قبل بدء الدراسة، بما يساعد على توزيع الدارسين وفق مستوياتهم وقدراتهم في الحفظ والتلاوة والتجويد، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من البرامج التعليمية المقدمة

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