محمد أضا يكشف مستجدات أزمة ثلاثي الزمالك.. مفاجأة حول عبد الله السعيد

كشف الإعلامي محمد طارق أضا مستجدات موقف ثلاثي الزمالك عبد الله السعيد والأنجولي شيكو بانزا والبرازيلي خوان بيزيرا مع الأبيض في ظل استمرار أزمة تغيبهم عن تدريبات الفريق مع اقتراب انطلاق الموسم.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «شيكو بانزا كان أزمته في جنسية ابنه، لأنه يرغب في حصول ابنه على الجنسية البرتغالية إلى جانب الجنسية الأنجولية باعتبار أن شيكو بانزا يمتلك الجنسية، ولهذا السبب هو أجّل سفره إلى القاهرة أكثر من مرة».

وأشار أضا إلى أن نادي الزمالك أرسل تذاكر الطيران للاعب للسفر إلى القاهرة يوم 15 أغسطس الجاري، وسيتم عمل قياسات بدنية للاعب فور وصوله إلى القاهرة.

وفيما يتعلق بموقف عبد الله السعيد، قال أضا: «هناك جلسة ستكون غدًا بين وكيل عبد الله السعيد ومسؤولي الزمالك، ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الاتفاق على انتظام عبد الله السعيد في تدريبات الزمالك مع جدولة مستحقاته على مدار زمني».

واستطرد أضا قائلًا: «أما إذا تمسك وكيل اللاعب بالحصول على المستحقات بشكل فوري فإنه وقتها سيكون اللاعب خارج نادي الزمالك».

وبخصوص خوان بيزيرا، أشار أضا إلى أنه لا يوجد جديد يتعلق بموقف اللاعب مع الفريق، متسائلًا: «لا أعرف كيف سيكون رد فعل جماهير الزمالك مع بيزيرا إذا عاد اللاعب وانتظم في تدريبات الفريق مرة أخرى».