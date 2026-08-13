موعد المولد النبوي 2026 بعد إعلان الإفتاء أول أيام شهر ربيع الأول 1448.. اعرف الإجازة إمتى

يترقب كثيرون موعد المولد النبوي مع بداية أول أيام شهر ربيع الأول 1448 هجريًا، حيث ينتظر في مصر المولد الشريف 2026 الذي يحل في شهر ربيع الأول من كل عام هجري.

ويرغب عدد كبير من الناس في معرفة موعد المولد النبوي 2026، وتاريخ المولد النبوي في مصر، ويوم المولد النبوي 1448، أول أيام ربيع الأول 1448، وإجازة المولد النبوي 2026، بالتزامن مع إعلان الجهات المختصة نتيجة استطلاع الهلال وتحديد بداية الشهر الهجري.

متى يبدأ شهر ربيع الأول 1448 هجريًا؟

كانت دار الإفتاء المصرية استطلعت هلال شهر ربيع الأول لعام 1488 هجرية، بعد غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شهر صفر والموافق 12 أغسطس 2026.

وأكدت دار الإفتاء أنه قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام ألف وأربعمائة وثمانية وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وثمانية وأربعين هجريًّا.

موعد المولد النبوي الشريف 2026 في مصر

أعلنت دار الإفتاء في بيان، يوم الأربعاء 12 أغسطس والموافق 29 من شهر صفر، تعذر رؤية هلال شهر ربيع الأول، وبذلك يكون غدا الخميس هو المتمم لشهر ربيع الأول، وبعد غدٍ الجمعة، هو أول أيام شهر ربيع الأول.

وبناءً على هذه الرؤية، فإن موعد المولد النبوي الشريف سيكون يوم الثلاثاء الموافق 12 ربيع الأول 1448 هـ - 25 أغسطس 2026م.

موعد المولد النبوي 2026.. هل يوافق 12 ربيع الأول؟

وعن تحديد يوم المولد النبوي للاحتفال بهذه الذكرى المباركة، فقد اختلف العلماء في تحديد اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى عليه وسلمن ولكنهم اتفقوا على أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم وُلد في مكة المكرمة، واتفقوا على أنه وُلد في شهر ربيع الأول من عام الفيل.

واستدل العلماء بما جاء عن سيدنا عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما: "وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفِيلِ".

كما اتفقوا على أن مولد النبي كان في يوم الإثنين، مستشهدين بحديث سيدنا أبي قتادة الأنصاري، رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سُئل عن صوم يوم الإثنين؟ فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ-».

موعد إجازة المولد النبوي 2026 للموظفين

يأتي موعد المولد النبوي الشريف 2026 .. ووفقا لما أعلنته دار الإفتاء فإن أول أيام شهر ربيع الأول سيكون هو الجمعة الموافق 14 أغسطس وستحل ذكرى المولد الشريف يوم الثلاثاء 25 أغسطس.

وفي مصر تأتي موعد المولد النبوي لتكون إجازة رسمية، وقد يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع لتصبح يوم الخميس 27 أغسطس، بما يتماشى مع السياسة التي تم تطبيقها مصر في عدد من الإجازات الرسمية خلال السنوات الماضية.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

من جانبه، أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى، أن الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم يأتي كتعظيم واحتفاء بالجناب النبوي الشريف، وهو عنوان محبَّته التي هي ركن من أركان الإيمان.

واستدل الأزهر للفتوى في بيان له سابق، بأن الله تعالي كرَّم أيام مواليد الأنبياء عليهم السلام وجعلها أيام سلام؛ فقال سبحانه "وسَلَامٌ عليه يَومَ وُلِدَ" [مريم: 15]، مؤكدا أن يومُ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم سببُ كلِّ نعمة في الدنيا والآخرة.

وأشار إلى أن المراد من الاحتفال بذكري المولد النبوي: يقصد به تجمع الناس علي الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وسلم إلي الدنيا، فميلاده كان ميلادًا للحياة.