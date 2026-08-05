موعد المولد النبوي الشريف 2026 في مصر.. اعرف التاريخ وفضل الاحتفال بذكراه

يترقب عدد كبير من الناس في مصر والعالم الإسلامي موعد المولد النبوي الشريف 2026، حيث تمثل هذه المناسبة المباركة مكانة كبيرة في قلوب المؤمنين، ويحرص كثيرون على معرفة تاريخ المولد النبوي 1448 هجريًا، وموعد الإجازة الرسمية، وأفضل الأعمال المستحبة في هذا اليوم، إلى جانب التعرف على فضل الاحتفال بذكرى المولد؛ وفي السطور التالية نعرض موعد المولد النبوي الشريف 2026 في مصر وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.

موعد المولد النبوي الشريف 2026 في مصر

يأتي موعد المولد النبوي الشريف 2026 وفقا للحسابات الفلكية لهذا العام يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

وفي مصر تأتي موعد المولد النبوي لتكون إجازة رسمية، وقد يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع لتصبح يوم الخميس 27 أغسطس، بما يتماشى مع السياسة التي تم تطبيقها مصر في عدد من الإجازات الرسمية خلال السنوات الماضية.

فضل الاحتفال بالمولد النبوي

من جانبها، كشفت دار الإفتاء المصرية في منشور سابق لها على فيسبوك، عن فوائد الاحتفال بـ ذكرى المولد النبوي.

وقالت الإفتاء إن فضل الاحتفال بالمولد النبوي يتمثل فيما يأتي:

• إظهار الفرح به صلى الله عليه وسلم

• وإظهار محبته

• وإدخال السرور على الأسرة.

• والعمل بمقتضى القرآن والسنة.

• والاقتداء بالنبي وصحابته في ذلك.

• والعمل بإجماع الأمة.

هل المولد النبوي في شهر ربيع الأول؟

وعن تحديد يوم المولد النبوي للاحتفال بهذه الذكرى المباركة، فقد اختلف العلماء في تحديد اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى عليه وسلمن ولكنهم اتفقوا على أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم وُلد في مكة المكرمة، واتفقوا على أنه وُلد في شهر ربيع الأول من عام الفيل.

واستدل العلماء بما جاء عن سيدنا عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما: "وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفِيلِ".

كما اتفقوا على أن مولد النبي كان في يوم الإثنين، مستشهدين بحديث سيدنا أبي قتادة الأنصاري، رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سُئل عن صوم يوم الإثنين؟ فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ-».

متى ولد الرسول؟

وفي منشور لوزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي، كشفت أن الاختلاف بين العلماء وقع في تحديد اليوم من شهر ربيع الأول الذي وُلد فيه، وقد ذكر العلماء عدة أقوال في ذلك، منها:

قيل: لليلتين خلتا من ربيع الأول، قاله ابن عبد البر في "الاستيعاب".. وقيل: لثمان خلون منه، رواه مالك، وعقيل، ويونس بن يزيد، عن الزهري، عن سيدنا محمد بن جبير بن مطعم، رضي الله عنه، وقيل: لعشر خلون منه، نقله ابن دحية في كتابه [أنظر: ابن كثير، السيرة النبوية، ١/ ١٩٩].

وقيل: لثنتي عشرة خلت منه، نص عليه ابن إسحاق، ورواه ابن أبي شيبة، عن عفان، عن سعيد بن ميناء، عن سيدنا جابر بن عبد الله، وسيدنا عبد الله بن عباس، رضي الله عنهم، أنهما قالا: ولد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول... وهذا هو المشهور عند الجمهور [ابن كثير، السيرة النبوية، ١/ ١٩٩].

وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: "وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ" [المستدرك على الصحيحين: الإمام أبو عبدالله الحاكم،(٤١٨٢)].

وهذا الاختلاف - كما نبه العلماء - ليس محل خلاف معتبر ينبغي أن يؤدي إلى فرقة أو نزاع، بل هو اختلاف في تقدير أمر تاريخي لم يرد فيه نص قطعي من كتاب أو سنة، وإنما اعتمد فيه العلماء على القرائن والأسانيد التاريخية.