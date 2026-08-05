فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

حرص الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، على توديع زميله السابق محمد صلاح بكلمات مؤثرة، عقب انتقال قائد منتخب مصر إلى صفوف طرابزون سبور التركي، مؤكدًا أن النجم المصري سيظل أحد أبرز الأسماء التي مرت في تاريخ النادي الإنجليزي.

وفي تصريحات لشبكة Inside Reality Football، أعرب فان دايك عن سعادته بما حققه صلاح خلال مسيرته مع ليفربول، متمنيًا له النجاح في تجربته الجديدة، وقال: "سأحرص على تهنئته وتمني التوفيق له. بصراحة لم أتوقع أن يغادر قبلي، لكن ما عشناه معًا من لحظات وإنجازات سيبقى محفورًا في الذاكرة، مهما فرقتنا الطرق أو التقينا من جديد."

ولم يخف المدافع الهولندي إعجابه بما قدمه صلاح في الملاعب الإنجليزية، معتبرًا إياه أفضل لاعب شهدته منافسات الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن وجوده كان يمنح ليفربول أفضلية هجومية في كل مباراة.

وأضاف: "حين كانت الكرة تصل إلى محمد صلاح، كنت أشعر أن فرصتنا في التسجيل ترتفع بشكل كبير. كان قادرًا على حسم المباريات بلمسة واحدة، وتحويل أصعب المواقف إلى أهداف، وهذه ميزة لا يمتلكها سوى اللاعبون الكبار."

وأكد قائد ليفربول أن النجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة ارتبطت بشكل وثيق بما قدمه صلاح داخل الملعب، موضحًا أن تأثيره تجاوز الأهداف والتمريرات الحاسمة، ليشمل شخصيته الاحترافية والتزامه اليومي.

وقال: "لا أعتقد أننا كنا سنحقق كل تلك الألقاب بالشكل نفسه من دون محمد صلاح. أكثر ما كان يميزه هو حفاظه على مستواه عامًا بعد آخر، إلى جانب انضباطه الكبير ورغبته الدائمة في التطور."

واختتم فان دايك حديثه بالإشادة بعقلية صلاح الاحترافية، مؤكدًا أنه كان من أكثر اللاعبين التزامًا داخل ليفربول، وقال: "كان يصل إلى مركز التدريب قبل الجميع، ويبدأ تدريباته الفردية قبل المران الجماعي. كنت أخبره دائمًا أن هناك محمد صلاح واحدًا فقط، وهو أنت."